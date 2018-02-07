مرمت پشت بام مسجد تاریخی قائمیه نوش آباد پایان یافت

به گزارش مهر، جواد صدیقیان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: مرمت این بنای تاریخی در راستای مرمت و بهسازی اماکن تاریخی شهرستان آران و بیدگل از شهریور ماه آغاز شده و همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر به پایان رسید.

وی افزود: آواربرداری و سبک سازی بام، اجرای پالانه روی سطوح قوسی، اجرای پلاستر سیمان، ایزوگام و عایق بندی و اجرای ختایی فرش از جمله فعالیت هایی است که برای مرمت و بهسازی این مسجد با اعتباری بالغ بر ۴۵۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی صورت پذیرفت.

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان آران و بیدگل در پایان اضافه کرد: مسجد تاریخی قائمیه نوش آباد در ۲۴ آبانماه ۸۵ به شماره ۱۶۲۳۴ درفهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.