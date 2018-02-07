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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۵۴

رئیس اداره میراث فرهنگی آران و بیدگل:

مرمت پشت بام مسجد تاریخی قائمیه نوش آباد پایان یافت

مرمت پشت بام مسجد تاریخی قائمیه نوش آباد پایان یافت

آران و بیدگل - رئیس اداره میراث فرهنگی آران و بیدگل از پایان عملیات مرمت پشت بام مسجد تاریخی قائمیه نوش آباد از توابع این شهرستان خبر داد.

به گزارش مهر، جواد صدیقیان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: مرمت این بنای تاریخی در راستای مرمت و بهسازی اماکن تاریخی شهرستان آران و بیدگل از شهریور ماه آغاز شده و همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر به پایان رسید.

وی افزود: آواربرداری و سبک سازی بام، اجرای پالانه روی سطوح قوسی، اجرای پلاستر سیمان، ایزوگام و عایق بندی و اجرای ختایی فرش از جمله فعالیت هایی است که برای مرمت و بهسازی این مسجد با اعتباری بالغ بر ۴۵۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی صورت پذیرفت.

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان آران و بیدگل در پایان اضافه کرد: مسجد تاریخی قائمیه نوش آباد در ۲۴ آبانماه ۸۵ به شماره ۱۶۲۳۴ درفهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

کد مطلب 4222258

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