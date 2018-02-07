آخرین جزئیات زلزله ۶.۴ ریشتری تایوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در پی زمین لرزه ۶.۴ ریشتری تایوان تا کنون ۴ نفر کشته، ۸۵ نفر مفقود و ۲۴۳ نفر مجروح شده اند.

در این حادثه همچنین یک هتل به همراه ۳ ساختمان دیگر تخریب شده اند و منزل یکصد هزار نفر از شهروندان تایوانی نیز آسیب دیده است.

در همین رابطه دولت تایوان اعلام کرد عملیات نجات و امداد امروز چهارشنبه کماکان ادامه دارد. مرکز این زمین‌لرزه در ۲۲ کیلومتری شهر هوالین گزارش شده است. به دنبال وقوع زلزله چند ساختمان از جمله یک هتل در این شهر فرو ریخت.

این زلزله در عمق یک کیلومتری زمین به وقوع پیوست. روز یکشنبه نیز زمین لرزه ای به قدرت ۶.۱ در مقیاس ریشتر در نزدیکی مرکز این زلزله روی داده بود.

با توجه به شمار مفقودان، احتمال افزایش قربانیان وجود دارد.

«تسای اینگ-ون» رئیس جمهوری تایوان برای نظارت بر عملیات امداد و نجات به شهر هوالدین رفته است.