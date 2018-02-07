  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۰۰

آخرین جزئیات زلزله ۶.۴ ریشتری تایوان

آخرین جزئیات زلزله ۶.۴ ریشتری تایوان

جدیدترین گزارش ها از آمار تلفات زمین لرزه ۶.۴ ریشتری تایوان حکایت از کشته شدن ۴ نفر و مفقود شدن ۸۵ نفر دیگر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در پی زمین لرزه ۶.۴ ریشتری تایوان تا کنون ۴ نفر کشته، ۸۵ نفر مفقود و ۲۴۳ نفر مجروح شده اند.

در این حادثه همچنین یک هتل به همراه ۳ ساختمان دیگر تخریب شده اند و منزل یکصد هزار نفر از شهروندان تایوانی نیز آسیب دیده است.

در همین رابطه دولت تایوان اعلام کرد عملیات نجات و امداد امروز چهارشنبه کماکان ادامه دارد. مرکز این زمین‌لرزه  در ۲۲ کیلومتری شهر هوالین گزارش شده است. به دنبال وقوع زلزله چند ساختمان از جمله یک هتل در این شهر فرو ریخت.

این زلزله در عمق یک کیلومتری زمین به وقوع پیوست. روز یکشنبه نیز زمین لرزه ای به قدرت ۶.۱ در مقیاس ریشتر در نزدیکی مرکز این زلزله روی داده بود.

با توجه به شمار مفقودان، احتمال افزایش قربانیان وجود دارد.

«تسای اینگ-ون» رئیس جمهوری تایوان برای نظارت بر عملیات امداد و نجات به شهر هوالدین رفته است.

کد مطلب 4222259
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها