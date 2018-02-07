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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۰۷

با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛

رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی( ره) در سمت خود ابقا شد

رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی( ره) در سمت خود ابقا شد

وزیر علوم تحقیقات و فناوری با صدور حکمی رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) را به مدت چهار سال در سمت خود ابقا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی سید ابوالحسن نائینی را به مدت چهار سال در جایگاه ریاست دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین ابقا کرد.

در بخشی از حکم انتصاب نائینی آمده است: انتظار می رود با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و حفظ بیت المال و اعمال سیاست های موثر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، پرهیز از تجمل گرایی، تقویت نظم و انضباط و قانونمندی و ارتقای علمی، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه و با اتکال به خداوند متعال نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید.

کد مطلب 4222266
زهرا سیفی

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