رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی( ره) در سمت خود ابقا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی سید ابوالحسن نائینی را به مدت چهار سال در جایگاه ریاست دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین ابقا کرد.

در بخشی از حکم انتصاب نائینی آمده است: انتظار می رود با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و حفظ بیت المال و اعمال سیاست های موثر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، پرهیز از تجمل گرایی، تقویت نظم و انضباط و قانونمندی و ارتقای علمی، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه و با اتکال به خداوند متعال نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید.