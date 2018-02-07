به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر صفری ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح دبیرستان ۱۰ کلاسه آیت‌الله طالقانی روستای «ینگجه» در جمع خبرنگاران، افزود: همزمان با دهه فجر ۵۱ پروژه در ایام دهه فجر در زنجان به بهره‌برداری رسیده است.

وی ادامه داد: این پروژه‌ها شامل پروژه‌های آموزشی، پرورشی و استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس است که درمجموع ۷۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است.

صفری اظهار کرد: ازجمله پروژه‌هایی که در این ایام به بهره‌برداری رسیده است استانداردسازی سیستم گرمایشی ۱۰ پروژه شامل ۳۰ کلاس درس و ۱۶ اتاق است.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان زنجان گفت: در استان زنجان درمجموع بیش از ۳۲ درصد مدارس نیاز به مقاوم‌سازی دارند و با توجه به محدودیت‌های اعتباری دولت، حضور خیرین بسیار مؤثر است.

صفری افزود: نگرانی از تخریب مدارس باید به یک دغدغه برای فعالان در عرصه تعلیم و تربیت تبدیل شود و در استان استقبال خیرین از ساخت مدرسه بسیار عالی است و توجه به توسعه فضاهای آموزشی، توسعه علم و دانش را به دنبال دارد.