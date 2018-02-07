حضور پررنگ در راهپیمایی ۲۲ بهمن مشت محکمی بر دهن یاوه گویان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان امیری در جشن سی نهمین سالگرد انقلاب اسلامی که به همت اداره تبلیغات اسلامی بابل در سالن شهید آوینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد ضمن عرض تبریک بمناسبت این ایام و با اشاره به اهمیت برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم جشن انقلاب در روز بیست و دوم بهمن، ضمن اشاره به حرکت حضرت سیدالشهداء (ع) در واقعه عاشورا برای اصلاح دین و جامعه اسلامی تصریح کرد : خون پاک حضرت سیدالشهداء و یاران باوفایش برای احیاء دین و ارزش های اسلامی ریخته شد و امروز آن حرکت عظیم حضرت سیدالشهداء (ع) و به برکت انقلاب اسلامی میلیونها زائر ایرانی و خارجی از سراسر دنیا در روز اربعین حسینی آن همایش عظیم اسلامی را خلق می کنند که چشم جهانیان را به حیرت وا می دارد.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران حرکت انقلابی حضرت روح الله (ره) را معجزه بی بدیل قرن خواند و بیان داشت: حرکت انقلابی حضرت امام (ره) و خروش امت اسلامی بر علیه ظلم و جور به رهبری حضرت امام (ره) معجزه ای بی بدیل بعد از نبی مکرم اسلام (ص) است و باید بر آن روح پاک امام گرانقدر و شهیدان فجر انقلاب درود فرستاد و شکر گزار و قدردان این حرکت انقلابی آنان بود.

استاد حوزه علمیه و دانشگاه های مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به تبلیغ گفتمان حضرت امام خمینی (ره) در جهان اشاره کرد و افزود: امروز بیش از چهل کشور دنیا ، مسلمانان و تشنگان معارف دینی در ایران اسلامی علوم دینی و حوزوی را فرا می گیرند و در بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی مجموعه های جامعه المصطفی دفتر نمایندگی دارد که شیخ زکزاکی نیجریه و شیخ باقر نمر (ره) شیخ عیسی قاسم(بحرین) تربیت یافتگان این مکتب انقلابی حضرت امام (ره) و این ها به برکت گفتمان نورانی حضرت امام راحل اتفاق افتاده است.

عضو شورای توسعه فعالیت های قرآنی در ادامه حرکت امام خمینی (ره) را برگرفته از آیات نورانی قران کریم دانست و تاکید کرد : امام رحمه الله علیه با انس با قرآن و با خط نورانی آیات نوید بخش قرآن کریم این انقلاب را پایه گذاری کرد و امروز ایران اسلامی به برکت حرکت قرانی حضرت امام (ره) مهم ترین برگزار کننده رویدادهای قرآنی و مسابقات بین المللی قرآنی است و قاریان و حافظان قرآن کریم ایرانی در بخش های مختلف رشته های تخصصی این کتاب آسمانی حائز رتبه در جهان اسلام و دنیا هستند و این حرکت امام هم به عنوان عصر احیاء قرآن نام نهاده شده است.

این محقق و پژوهشگر علوم حوزوی و قرآنی ضمن اشاره به برکات بیشمار انقلاب اسلامی در سال های پس از پیروزی بهمن ۵۷ خاطر نشان کرد : ما در حوزه های مختلف قرآن کریم مشغول فعالیت دینی و فرهنگی هستیم و دیدار مقام معظم رهبری در ابتدای ماه رمضان هر سال نشان از اهمیت این فعالیت نورانی در انقلاب اسلامی دارد که وجود بیش از ۸۰۰ موسسه و خانه قرآنی شهری و روستایی در مازندران که بیش از ۱۰ هزار فعال قرآنی مشغول به فعالیت هستند که نمونه ای برای توجه به اقتصاد مقاومتی و توان داخلی است.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران ضمن اشاره به خیانت های رژیم دست نشانده پهلوی در سال های قبل پیروزی انقلاب اسلامی ، اظهار داشت: در رژیم فاسد و ظالم پهلوی دانشگاه ها ، مدارس ، ادارات و جامعه فاقد ارزش های الهی و دینی بود و امروز به برکت این نظام مقدس دین در عالی ترین سطوح انقلاب اسلامی جریان دارد و خواهد داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران ضمن اشاره به فعالیت های فرهنگی و قرآنی نظام مقدس جمهوری اسلامی در سال های بعد انقلاب ، ابراز کرد : امروز صدا و سیمای جمهوری اسلامی خود مروج دینداری در جهان است و حتی در بسیاری از حوزه های مختلف منطقه و جهان در حوزه فعالیت های قرآنی و دینی اثرگذار هستند و وجود صدای قرآن ، سیمای قرآن و دارالقرآن الکریم به برکت انقلاب شکوهمند امام خمینی (ره) طنین انداز شده است.

حجت الاسلام ناصر شکریان ضمن اشاره به توطئهٔ کشورهای غربی به خصوص انگلیس و آمریکا در سال های قبل انقلاب در جهت دین زدایی در ایران و برخی کشورهای اسلامی تصریح کرد : امروز برگزاری مراسمات آیینی مانند پیاده روی اربعین حسینی و دستجات و عزاداری های ، دعای عرفه، دعای ندبه ، مراسم پرشور و معنوی اعتکاف در سراسر کشور و برگزاری نماز جمعه در تمامی شهرها و روستاهای کشور از مهم ترین برکات انقلاب اسلامی است.

استاد حوزه علمیه مازندران ضمن اشاره به خوشنودی برخی متحدان جمهوری اسلامی بعد پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد : امروز حزب الله لبنان ، گروه های مقاومت حماس و جهاد اسلامی ، حشد الشعبی عراق ، فاطمیون افعانستان ، زینبیون پاکستان، گروه های مقاومت و هسته های مرکزی مقاومت در سوریه و عراق ، انصارالله یمن و نیروهای مقاوم جنبش مقاومت اسلامی در بحرین از ایران اسلامی به عنوان فرماندهی جبهه مقاومت اسلامی در برابر مستکبرین عالم ایستاده اند و پیروی می کنند و ایران را کشور تاثیرگذار در معادلات منطقه ای جهان و منطقه میدانند و به ایران اسلامی افتخار می کنند.

شکریان در بخش پایانی از دستاوردهای علمی، فن آوری، تکنولوژی، هسته ای، پزشکی و برخی دستاوردهای حوزه های مختلف هوا و فضا در سال های پس از انقلاب و در دوران تحریم های ظالمانه یاد کرد و خاطر نشان کرد : امروز به رهبری ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی ) و با مدیریت بی نظیر ایشان و با همت جوانان و دانشمندان غیور این مرز و بوم در بهترین جایگاه عرصه های جهانی ایستاده ایم و پرچم مقدس جمهوری اسلامی به اهتزاز در امده است و دشمنان ایران اسلامی به خوبی فهمیده اند که در حوزه دفاعی به خصوص در تولید انبوه موشک های بالستیک و نقطه زن در بهترین شرایط ممکن هستیم و این به برکت پیروزی انقلاب اسلامی و در باور به ما می توانیم محقق شده است و باید قدر دان این آسایش و امنیتی که حاصل جانفشانی ها و ایثارگری های رزمندگان مقاومت ایران اسلامی است باشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در پایان خاطر نشان کرد ولایت فقیه یادگار ارزشمند امام روح الله (ره) است و امروز باید مطیع فرامین رهبر معظم انقلاب باشیم و حضور پر رنگ امت بصیر ایران اسلامی در راهپیمایی ۲۲ بهمن قطعا مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و مستکبران عالم خواهد بود و این حضور تمامی فتنه های فتنه گران را در نطفه خفه خواهد کرد.