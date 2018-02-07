تسهیلات طرح رونق به ۷۰ واحد تولیدی خراسان جنوبی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوود شهرکی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای امسال ۲۸۷ واحد صنعتی درخواست خود را در سامانه بهین یاب برای دریافت تسهیلات ثبت کرده اند که تاکنون هزار و ۴۲۱ میلیارد ریال به ۷۰ واحد در قالب طرح رونق پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه در سال جاری هشت جلسه کارگروه تسهیل به ریاست استاندار خراسان‌جنوبی و ۱۱۱ جلسه به ریاست معاونان استاندار برگزار شده است، گفت: در سال گذشته و امسال، حفظ اشتغال و خروج از رکود و مشکل بازار فروش برخی از واحدها مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی تصریح کرد: در سال جاری در حوزه پرداخت تسهیلات طرح رونق تولید، طرح‌های روستایی و مناطق محروم، طرح اشتغال فراگیر، طرح‌های مشاغل خانگی و اخیراً طرح کارا در مناطق عشایری و روستایی در نظر گرفته می‌شود.

شهرکی با اشاره به پرداخت تسهیلات مستقیم بانک ها به واحدهای تولیدی افزود: در پرداخت تسهیلات به صورت مستقیم، استان با پرداخت ۶۸۵ میلیارد ریال به ۵۴۳ واحد تولیدی، رتبه ۱۹ در کشور را دارد.

کسب رتبه سوم خراسان جنوبی در نسبت پرداخت تسهیلات رونق ۹۶

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با بیان اینکه خراسان جنوبی از ابتدای سال تاکنون هزار و ۴۲۱ میلیارد ریال به ۷۰ واحد تولیدی در قالب طرح رونق پرداخت کره است، بیان کرد: در نسبت پرداخت تسهیلات رونق ۹۶ به نسب معرفی به بانک ها، استان با ۵۲ درصد پرداخت به نسبت مصوب کارگروه رتبه ۳ در کشور را داراست.

وی با اشاره به تعداد مصوب کارگروه تسهیل عنوان کرد: از کل تعداد ثبت نامی در سامانه ۶۹ درصد مصوب کارگروه شده که میانگین درصد کشوری ۵۱ درصد است و به این لحاظ استان رتبه پنجم را در کشور دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی به درصد پرداخت تسهیلات در استان اشاره و بیان کرد: از کل تعداد مصوب شده در کارگروه ۱۷ درصد پرداخت شده که میانگین درصد کشوری ۲۶ درصد است و استان رتبه نوزدهم را در کشور دارد.

شهرکی ادامه داد: از میزان مبلغ تایید شده در بانک های عامل ۵۲ درصد پرداخت شده که میانگین درصد کشوری ۲۹ درصد میباشد و استان رتبه بیستم را در کشور دارد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال حدود ۳۴ میلیارد تومان تسهیلات رونق و مستقیم که برای بانک‌ها در استان تعهد شده، پرداخت شود.