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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۳۵

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان:

راهپیمایی ۲۲بهمن امسال با شکوه بیشتری برگزار می شود

راهپیمایی ۲۲بهمن امسال با شکوه بیشتری برگزار می شود

زنجان-رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: امسال مراسم راهپیمایی ۲۲بهمن با شکوه بیشتری برگزار می شود.

سید سعید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر به راهپیمایی ۲۲ بهمن‌ماه اشاره کرد و افزود: امسال مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن همچون سال‌های گذشته باشکوه بیشتری برگزار می‌شود. 

وی اظهار مرد: مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در استان رأس ساعت۹.۳۰ صبح از مسیر چهارراه امیرکبیر آغاز و تا آستانه مقدس امامزاده سید ابراهیم (ع) ادامه  دارد و سخنران برنامه سردار محسن رضایی است. 

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان ابراز کرد:  مسیر راهپیمایی در شهر «نیک‌پی» از مسجد جامع حضرت ابوالفضل (ع) تا اداره آموزش و پرورش از ساعت ۱۰ صبح و در شهر «ارمغانخانه» از مسجد امیرالمؤمنین (ع) تا میدان فجر خواهد بود، مسیرهای راهپیمایی در شهرستان «ابهر» از چهارراه امام حسین (ع) تا مصلی نماز جمعه و سخنران مراسم محمد عزیزی نماینده خرم دره و ابهر در مجلس شورای اسلامی خواهد بود و در شهر «هیدج» از میدان شهرداری تا مصلی نماز جمعه از ساعت ۱۱ صبح و در شهر «صائین قلعه» از مسجد صاحب الزمان به سمت بوستان شهدای گمنام  برگزار خواهد شد.

حسینی افزود: مسیرهای راهپیمایی در شهرستان خرم دره از مسجد رسول‌الله تا مسجد جامع (مصلی نماز جمعه)، در شهر «قیدار» از میدان شهدا تا مزار شهدا و زرین‌آباد از مقابل سپاه ناحیه ایجرود تا میعادگاه نماز جمعه از ساعت ۱۰: ۳۰ صبح اعلام‌شده است. 

حسینی یادآور شد: مسیرهای راهپیمایی در شهرستان «سلطانیه» از مسجد فاطمه‌الزهرا (س) تا گلزار شهدا، شهر «آب‌بر» از میدان امام علی (ع) تامصلی نماز جمعه ازساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح و شهرستان «ماهنشان» ازسه راهی ینگجه تا مصلی امام خمینی (ره) از ساعت ۱۱ صبح برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4222299

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