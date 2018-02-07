راهپیمایی ۲۲بهمن امسال با شکوه بیشتری برگزار می شود

سید سعید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر به راهپیمایی ۲۲ بهمن‌ماه اشاره کرد و افزود: امسال مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن همچون سال‌های گذشته باشکوه بیشتری برگزار می‌شود.

وی اظهار مرد: مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در استان رأس ساعت۹.۳۰ صبح از مسیر چهارراه امیرکبیر آغاز و تا آستانه مقدس امامزاده سید ابراهیم (ع) ادامه دارد و سخنران برنامه سردار محسن رضایی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان ابراز کرد: مسیر راهپیمایی در شهر «نیک‌پی» از مسجد جامع حضرت ابوالفضل (ع) تا اداره آموزش و پرورش از ساعت ۱۰ صبح و در شهر «ارمغانخانه» از مسجد امیرالمؤمنین (ع) تا میدان فجر خواهد بود، مسیرهای راهپیمایی در شهرستان «ابهر» از چهارراه امام حسین (ع) تا مصلی نماز جمعه و سخنران مراسم محمد عزیزی نماینده خرم دره و ابهر در مجلس شورای اسلامی خواهد بود و در شهر «هیدج» از میدان شهرداری تا مصلی نماز جمعه از ساعت ۱۱ صبح و در شهر «صائین قلعه» از مسجد صاحب الزمان به سمت بوستان شهدای گمنام برگزار خواهد شد.

حسینی افزود: مسیرهای راهپیمایی در شهرستان خرم دره از مسجد رسول‌الله تا مسجد جامع (مصلی نماز جمعه)، در شهر «قیدار» از میدان شهدا تا مزار شهدا و زرین‌آباد از مقابل سپاه ناحیه ایجرود تا میعادگاه نماز جمعه از ساعت ۱۰: ۳۰ صبح اعلام‌شده است.

حسینی یادآور شد: مسیرهای راهپیمایی در شهرستان «سلطانیه» از مسجد فاطمه‌الزهرا (س) تا گلزار شهدا، شهر «آب‌بر» از میدان امام علی (ع) تامصلی نماز جمعه ازساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح و شهرستان «ماهنشان» ازسه راهی ینگجه تا مصلی امام خمینی (ره) از ساعت ۱۱ صبح برگزار خواهد شد.