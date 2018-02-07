مشکلات بیمه سلامت خراسان جنوبی در پرداخت مطالبات

به گزارش خبرنگار مهر، علی اربابی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: بیمه سلامت در سه سطح مختلف خرید خدمات انجام می دهد.

وی با بیان اینکه خدمات سطح یک که سطح عمومی است در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت با ارائه طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده خریداری می شود، افزود: ارائه خدمات در سطح دو و سه نیز با مراکز تخصصی بستری نظام ارجاع و پزشک خانواده برقرار است.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بیمه سلامت با ۳۵۰ مرکز در بخش های تخصصی، عمومی، مطب دار و بیمارستان ها قرارداد دارد، گفت: بیمه سلامت همچنین در پنج صندوق بیمه ای کارمندی، روستایی، بیمه سلامت همگانی و ایرانیان به برقراری بیمه مردم اقدام می کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۸۰ هزار نفر که ۷۰ درصد جمعیت استان را شامل می شود در صندوق های بیمه سلامت استان تحت پوشش هستند، عنوان کرد: از مجموع افراد بیمه شده ۷۰ هزار نفر در صندوق کارمندی، ۱۵ هزار نفر در صندوق سایر اقشار و ۲۰ هزار نفر در صندوق بیمه همگانی تحت پوشش هستند.

اربابی با اشاره به اینکه عمده منابع درمانی بیمه سلامت برای پرداخت هزینه ها توسط دولت پرداخت می شود، بیان کرد: بیش از ۸۵ درصد جمعیت بیمه شده استان هیچ گونه وجهی را به بیمه سلامت پرداخت نمی کنند.

وی با بیان اینکه وابستگی به تامین منابع پایدار در بیمه سلامت زیاد است، اظهار داشت: تنها در صندوق بیمه کارمندی افراد سرانه را به سازمان بیمه سلامت پرداخت می کنند.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در کلان کشور ۹ هزار میلیارد تومان زیان برای بیمه سلامت ایجاد شده است، افزود: خوشبختانه اخیرا مبلغ حدود دو هزار میلیارد تومان اعتبار جهت پرداخت به موسسات به منظور تامین تجهیزات و داروی مورد نیاز به سازمان بیمه سلامت اختصاص یافته است.

اختصاص ۲۵ میلیارد تومان اعتبار به بیمه سلامت استان

وی ادامه داد: از مجموع اعتبار اختصاص یافته به بیمه سلامت ۲۵ میلیارد تومان به اداره کل بیمه سلامت خراسان جنوبی تعلق گرفته است.

اربابی با بیان اینکه ماهیانه حدود ۱۳ میلیارد تومان به موسسات طرف قرارداد در استان پرداخت می شود، افزود: اگر در بودجه سال آینده اعتبار خوبی به بیمه سلامت تعلق نگیرد وضعیت حادی را خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه بدهی داروخانه های استان تا پایان آبان ماه و بدهی بیمارستان ها تا پایان تیرماه سال جاری پرداخت شده است، گفت: با توجه به اینکه طرح صندوق بیمه همگانی برای افراد کم بضاعت در نظر گرفته شده است این افراد نمی توانند از خدمات بخش خصوصی استفاده کنند.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی با بیان اینکه خوشبختانه مهاجرت از صندوق بیمه همگانی در استان افزایش پیدا کرده است و افراد سرانه بیمه خود را پرداخت می کنند، عنوان کرد: سرانه پرداخت بیمه ماهانه به مبلغ ۲۰ هزار تومان است که به صورت یکجا و سالانه از افراد اخذ می شود.

وی ادامه داد: هفت دفتر پیشخوان در شهرستان بیرجند طرف قرارداد بیمه سلامت هستند.

فاطمه شریف زاده، رئیس اداره بیمه گری درآمد اداره کل بیمه سلامت خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: در حال حاضر یک هزار و ۸۹۵ نفر اتباع خارجه در استان تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

وی با بیان اینکه از مجموع اتباع بیگانه تحت پوشش ۱۱ نفر بیمار خاص هستند، افزود: بیمه سلامت پنج بیماری خاص هموفیلی، دیالیز، ام اس، تالاسمی و پیوند کلیه را تحت پوشش قرار می دهد.

شریف زاده با اشاره به اینکه ۹۰ هزار دفترچه در صندوق بیمه روستایی استان وجود دارد، گفت: افرادی که دارای دفترچه روستایی هستند به محض فاقد اعتبار شدن دفترچه به دفترهای پیشخوان جهت تمدید مراجعه کنند چراکه در آینده با مشکل روبرو خواهند شد.