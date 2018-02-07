۲۲ بهمن تجلی افتخار و خودباوری ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه ۲۲ بهمن سالروز پیروز انقلاب اسلامی و سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب پیام مشترکی از سوی آیت الله طبرسی نماینده ولی فقیه در استان و محمد اسلامی استاندار مازندران منتشر شد.

در این پیام آمده است: امروز در طلیعه چهلمین سال از حیات پربرکت انقلاب و با گذشت ۳۹ سال از خیزش عظیم ملت ایران در مقابله با استکبار و احیای ارزش های اسلامی ، به برکت باور، آگاهی، بصیرت، ایمان و شجاعت ملت بزرگ ایران اسلامی و رهبری حکیمانه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، به رغم دشمنی‌ها و توطئه‌های دائمی استکبار جهانی، ایران اسلامی همچنان راه درخشان اقتدار، عزت و مسیر پرافتخار خود به سمت آرمان‌های انقلابی و آینده ای آباد و پرتلالو را استمرار می‌بخشد.

خدا را شاکریم که شجره طیبه انقلاب اسلامی با همه توطئه ها و نیرنگ های دشمنان در پرتو جان فشانی شهدا و ایثارگری و حضور در صحنه ملت غیور و انقلابی ایران همچون درختی سبز و تنومند به ثمر نشسته و در مسیر حیات بخش آرمان های الهی به سوی شکوفایی و بالندگی به پیش می رود.

بی تردید عموم مردم انقلابی، شهید پرور و ولایت مدار مازندران، همگام و هم صدا با مردم غیور ایران اسلامی با حضور در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ضمن تجدید بیعت با آرمان های بلند حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی) و خلق حماسه ای دیگر؛ موجب تقویت اقتدار نظام، خرسندی دوستان انقلاب و ناامیدی دشمنان گردیده و پاسخی کوبنده به ادعاهای بدخواهان به سرکردگی آمریکا خواهند داد.

اینجانبان با تبریک و تهنیت به مناسبت سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، از اقشار و آحاد مختلف ملت مؤمن، متعهد و همیشه در صحنه استان مازندران در کنار مردم انقلابی در جای جای ایران اسلامی، برای شرکت گسترده در راهپیمایی عظیم و سراسری یوم اله ۲۲ بهمن دعوت به عمل می آوریم و امیدواریم همچون گذشته با حضور حماسی ، انقلابی و توصیف ناپذیر خود در روز عید واقعی انقلاب ۲۲ بهمن، اقتدار ، صلابت و عظمت انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشته و دسیسه ها و نقشه های دشمنان انقلاب را نقش بر آب نموده و برگ زرین دیگری به تاریخ افتخارات و حماسه آفرینی های خود بیافزایند