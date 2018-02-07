مسجد نماد وحدت/روحانیان وائمه جماعات محور حرکت فرهنگی مساجد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله زین‌العابدین قربانی ظهر چهارشنبه درگردهمایی ائمه جماعات و هیأت امنای مساجد بخش مرکزی شهرستان رشت ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر و تسلیت ایام عزاداری شهادت حضرت فاطمه (س)، اظهار کرد: بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی با رهبری های داهیانه خود چنین ارمغانی را برای ملت این به یادگار گذاشتند.

وی با اشاره به جایگاه و اهمیت مساجد در دین مبین اسلامی و نظام مقدس اسلامی، افزود: ائمه جماعات و اعضای هیئت امنای مساجد باید تلاش کنند تا وضعیت مساجد ساماندهی شود.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه از دیرباز تاکنون مردم مسائل اجتماعی، سیاسی و دینی خود را در مساجد حل می کردند، گفت : ائمه جماعات باید تلاش کنند تا فضای معنوی مسجد حفظ و مسجد محلی برای اشاعه فرهنگی اسلامی و ایرانی و احکام و معارف دینی باشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مساجد باید جایگاه تبیین ارزش ها و حقایق دینی باشد، تصریح کرد: ائمه جماعات و اعضای هیئت امنای مساجد باید تمام تلاش خود را برای ایجاد چنین فضای انجام دهند.

آیت الله قربانی همچنین با بیان اینکه مساجد نماد وحدت وایجاد یکپارچگی در سطح جوامع اسلامی است، یادآورشد: در بیان مسائل در مساجد نیز باید رعایت شئونات اسلامی صورت گیرد.

نقش مسجد در بیان موضوعات روز دنیا و آگاهی بخشی به جامعه

در ادامه این گردهمایی مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان نیز ضمن تسلیت ایام فاطمه و گرامیداشت دهه مبارک فجر، اظهار کرد: از صدر اسلام تاکنون و در انقلاب اسلامی نیز نقش محوری مساجد غیرقابل انکار است.

حجت الاسلام جمال یاری با بیان اینکه مسجد در آگاهی بخشی و بیان موضوعات روز کشور و جهان نقش دارد، افزود: با بررسی تاریخ انقلاب اسلامی مشاهده خواهیم کرد که پایه ریزی انقلاب اسلامی از مساجد بوده است.

وی همچنین به نقش روحانیان و ائمه جماعات نیز اشاره کرد و گفت: روحانیان و ائمه جماعات را به نوعی می توان محور حرکت فرهنگی در سطح مساجد دانست که در کنار اعضای هیئت امنا می توانند فعالیت های فرهنگی تأثیرگذاری انجام دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه با توجه به نقش حیاتی مساجد در جامعه دشمن امروز به دنبال خدشه دار کردن این نقش است، تصریح کرد: باید بر حفظ و حراست از این سنگر اهتمام ویژه ای داشته باشیم.

وی با بیان اینکه اعضای هیئت امنا به عنوان بازوان کمکی ائمه جماعات در مساجد هستند، خاطرنشان کرد: همکاری و تعامل این دو گروه می تواند سبب رونق فعالیت های فرهنگی در سطح مساجد شود.