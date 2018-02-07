به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسودی بعدازظهر چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران به مناسبت دهه فجر و اجرای طرح‌های اقتصادی در حوزه صنعت خودروسازی استان سمنان، تأکید کرد: ۸۵درصد بازار فروش اتوبوس و مینی‌بوس کشور در اختیار سمنان است و این نشان می‌دهد در صورت افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش، این استان دارای ظرفیت بیشتری در توسعه اقتصادی خواهد بود.

وی بابیان اینکه در بخش خودروسازی خصوصی استان سمنان هفت میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده است، افزود: از این حیث، سمنان نخستین استان کشور است که در حوزه صنایع کوچک، متوسط و بزرگ خودروسازی سهم قابل‌توجهی را در سطح کشور دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، با بیان اینکه هفت خودروساز در زمره صنایع برتر استان قرار دارند، گفت: سهم این کارخانه‌ها در تولید ناخالص ملی قابل‌توجه است.

اسودی بابیان اینکه ۴۹ درصد اشتغال استان سمنان در بخش صنایع کوچک است، تأکید کرد: این بخش با ایجاد رقابت مناسب در بین سرمایه‌گذاران توانسته ۳۲درصد سرمایه‌گذاری استان را به خود اختصاص دهد که این امر نشان می‌دهد در صورت تقویت سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌توان در استان سمنان تحول عظیمی را به وجود آورد چراکه رقابت سرمایه‌گذاری در این بخش مناسب است.

وی افزود: ۳۶ درصد اشتغال استان سمنان در کنار ۵۱ درصد سرمایه‌گذاری‌های مجموع استان در بخش صنایع بزرگ قرار دارد که نشان می‌دهد پس از صنایع کوچک، می‌توان صنایع بزرگ را مؤثرترین عامل در توسعه اشتغال دانست که خوشبختانه در این حوزه، دولت برنامه‌های خوبی را برای تقویت واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ در استان دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان بابیان اینکه ۱۳درصد اشتغال استان در حوزه صنایع متوسط است، تاکید کرد: باید در این حوزه رغبت بیشتری برای سرمایه گذاران ایجاد کرد.