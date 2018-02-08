به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین قمری، مدیرعامل موسسه دانش‌بنیان مجری اولین آزمون استخدامی شرکت های خصوصی و دانش بنیان، گفت: نتایج اولیه آزمون استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان اعلام شده و قرار است مصاحبه‌های حضوری در چهار مرکز استان برگزار شود.

وی افزود: نتایج اعلام شده شامل کارنامه تفصیلی، ارزیابی ویژگی‌های شخصیتی و راهنمای شغلی است که از طریق صفحه کاربری داوطلبان در وب‌سایت آزمون به آدرس www.inre.ir در دسترس شرکت کنندگان قرار می گیرد.

قمری افزود: مرحله بعدی فرایند آزمون، مصاحبه حضوری است که بر اساس نتایج آزمون، از برگزیدگان مرحله اول تعداد ۲۰ هزار مصاحبه حضوری صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه شرکت کنندگانی که در مرحله اول برگزیده شدند به مرحله دوم یا مصاحبه حضوری دعوت شدند، ادامه داد: اولین مرحله مصاحبه حضوری برگزیدگان استان‌های ایلام، خوزستان و بوشهر به محوریت استان خوزستان در تاریخ ۲۸ دی ماه برگزار شده است که هزار و ۲۳۷ مصاحبه تخصصی - مهارتی صورت گرفت.

مجری اولین آزمون استخدامی شرکت های خصوصی و دانش بنیان یادآور شد: همچنین مرحله دوم مصاحبه برگزیدگان استان‌های یزد، شیراز، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به مرکزیت استان کرمان در تاریخ پنجم و ششم بهمن ماه صورت گرفت که هزار و ۹۴۳ مصاحبه تخصصی – مهارتی انجام گرفت.

قمری خاطرنشان کرد: مرحله سوم مصاحبه استان‌های اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری به مرکزیت استان اصفهان در تاریخ ۱۲ بهمن برگزار شد که هزار و ۷۱۰ مصاحبه تخصصی – مهارتی مورد سنجش انجام شد.

وی ادامه داد: رویداد چهارم مرتبط با استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی به مرکزیت مشهد مقدس است که بناست امروز انجام گیرد. زمانبندی برگزاری مصاحبه حضوری به مرکزیت استان‌های تهران، آذربایجان شرقی و همدان، متعاقبا از طریق درگاه اینترنتی یاد شده اعلام خواهد شد.

مجری اولین آزمون استخدامی شرکت های خصوصی و دانش بنیان خاطر نشان کرد: تاکنون حدود ۱۳ هزار موقعیت شغلی در سامانه به ثبت رسیده است که پیش‌بینی می‌شود با ادامه روند جاری، این تعداد با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شود.

قمری با تاکید براینکه داوطلبان برای پیگیری اخبار آزمون با مراجعه بهwww.inre.ir اقدام کنند، عنوان کرد: با تکمیل مرحله حضوری آزمون، امکان اشتغال تعداد بیشتری از داوطلبان در شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان فراهم می شود.