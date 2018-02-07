اعلام حمایت دولت جدید آلمان از برجام

به گزارش خبرگزاری مهر، دولت جدید آلمان که ساعتی قبل با ائتلاف احزاب اصلی این کشور شکل گرفت با صدور بیانیه ای ضمن تایید اجرای کامل توافق هسته ای بر رفع موانع پیش روی فعالیت اقتصادی با تهران تاکید کرده است.

بر اساس توافقات انجام شده، «آنگلا مرکل» برای بار چهارم عهده دار سمت صدراعظمی آلمان خواهد بود.

در همین رابطه «سراپ گولر» از سیاستمداران حزب دموکرات مسیحی به ریاست «آنگلا مرکل» در حساب توییتری خود نوشت: دولت ائتلافی به ریاست مرکل تشکیل شد.

بر این اساس پس از هفته ها مذاکره، سرانجام دو حزب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات به ریاست «مارتین شولتز» بر سر تشکیل دولت ائتلافی به توافق رسیدند.

در حالی که نشست سرنوشت ساز امروز با حضور مقامات احزاب و فراکسیون های پارلمانی آنها ادامه دارد، منابع آگاه از موفقیت آمیز بودن آن خبر می دهند.