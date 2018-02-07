میوه مورد نیاز استان قزوین در ایام عید تامین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان با تشریح برخی اقدامات مهم انجام شده در بخش تعاون روستایی اظهارداشت: سازمان تعاون روستایی با قدمتی ۵۰ ساله در بخش کشاورزی فعالیتهای ارزشمندی را انجام داده و عمده کارهای خود را در روستاها و شهرها برنامه ریزی کرده است.

وی اضافه کرد: تامین نهاده های کشاورزی، کود، سم، بذر، ماشین آلات کشاورزی، کمک به آماده سازی زمین و نگهداری از آن، بازاریابی محصولات دامی، طیور، باغی و زراعی از دیگر کارهای این سازمان است.

محمودی تصریح کرد: در استان یک شبکه بزرگ تعاونی تولیدی و کشاورزی با جمعیتی بالغ بر ۹۵ هزار و ۹۸۹ عضو فعال شده که سرمایه آنها بالغ بر ۱۰۳ هزار و ۲۸۵ میلیون ریال و گردش مالی آن ۱۵ هزار و ۳۸۸ میلیارد ریال است.

میوه ایام عید استان قزوین تامین شده است

وی گفت: یکی از مسئولیتهای تعاون روستایی تامین میوه مورد نیاز مردم در ایام عید است که در این راستا با برنامه ریزی انجام شده هیچ مشکلی در این بخش نداریم.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان بیان کرد: دو قلم میوه اساسی مورد نیاز استان در این ایام پرتقال و سیب است و از آنجا که با تقاضای زیادی در این ایام مواجه می شویم باید برای تنظیم بازار اقدام شود.

محمودی تصریح کرد: با برنامه ریزی انجام شده سیب مورد نیاز استان در ایام عید از استان آذربایجانغربی و پرتقال از استان مازندران خریداری شده و در انبارها ذخیره سازی خواهد شد.

وی بیان کرد: ۴۰ درصد محصول خریداری شده به استان منتقل شده ودر این زمینه هیچ کمبود و مشکلی نداریم.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین یادآورشد:امسال میوه عید توسط تعاون روستایی در مراکزی که در سطح شهرها پیش بینی شده با قیمت مناسب توزیع خواهد شد.