همدان به قطب بهداشت و سلامت منطقه غرب کشور تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی عصر جمعه در آیین افتتاح درمانگاه شبانه روزی حصار امام خمینی(ره) همدان با اشاره به بخش های مختلف این درمانگاه از جمله بخش دندانپزشکی، مامایی، درمانگاه عمومی و داروخانه و سایر بخش های آن گفت: با پیگیری های بعمل آمده و سرمایه گذاری بخش خصوصی این درمانگاه به بهره برداری رسید.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: بخش بهداشت و سلامت از مهم ترین حوزه هایی است که باید به آن پرداخته شود چرا که از حقوق اولیه هر شهروند این است که در نزدیکترین مرکز درمانی محل سکونت خود از خدمات بهداشت و سلامت بهره مند گردد و اصرار و پیگیری های بعمل آمده برای احداث و بهره برداری این مرکز درمانی با این دیدگاه صورت پذیرفته است.

وی با اشاره به تشکیل جلسات متعدد با وزیر بهداشت و مدیران این وزارتخانه در راستای ایجاد قطب بهداشت و سلامت در همدان تاکید کرد: همدان ظرفیت تبدیل شدن به قطب بهداشت و سلامت منطقه غرب کشور را دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه گفت: با توجه به رویداد ۲۰۱۸ و ظرفیت های گردشگری یکی از پتانسیل های همدان که باید برای آن برنامه راهبردی تعریف شود صنعت گردشگری پزشکی است کمااینکه وجود دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان های مجهز در همدان موید این موضوع است.

وی تاکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه آزاد و چند بیمارستان بزرگ از جمله بیمارستان جامع زنان و بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی در همدان باید به جد پیگیری شود.

حاجی بابایی به ظرفیت گیاهان دارویی در همدان نیز اشاره کرد و گفت: در این حوزه نیز می توان با برنامه مناسب دستاوردهای خوبی را برای گردشگری پزشکی کلانشهر همدان ایجاد کرد.

وی اولویت توجه به مناطق کمتر توسعه یافته را مورد تاکید قرار داد و گفت: در صورت اجرای طرح جامع کلانشهر همدان، نیاز اهالی این مناطق با مشکلات کمتری حل می شود.