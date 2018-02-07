به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح طرح‌های کشاورزی، افزود: در حال حاضر ۱۴ درصد گوشت بوقلمون کشور در استان زنجان تولید می‌شود.

وی اظهار کرد: شهرستان زنجان دومین تولیدکننده گوشت بوقلمون در سطح کشور است و افتتاح پروژه بوقلمون مادر گوشتی گامی بسیار مهم در تکمیل زنجیره گوشت بوقلمون در استان زنجان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: در حال حاضر تمام زنجیره‌های مربوط به گوشت بوقلمون در استان ایجادشده است.

جعفری افزود: شهرستان زنجان در حال حاضر دارای ۶۷ واحد گلخانه‌ای با سطح ۲۲ هکتار است که ۱۲ هکتار گلخانه توت‌فرنگی، ۵ هکتار گلخانه سبزی و صیفی، ۳ هکتار گلخانه تولید نهال، ۱.۵ هکتار گلخانه تولید نشاء و ۵ هزار متر مربع گلخانه پرورش گل‌های زینتی است.

وی ابراز کرد: حوزه کشاورزی یک ابزار هم در توسعه اقتصاد و اشتغال پایدار در استان زنجان است و با تنوع و کیفیت محصولات گلخانه‌ای تولید محصولات کشاورزی بالا می‌رود و این خود برای اقتصاد و اشتغال پایدار استان بسیار مثمر ثمر است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: تولید محصولات گلخانه‌ای یک روش نوین است که باعث افزایش کیفیت محصول تولیدی، افزایش صادرات، صرفه‌جویی در مصرف آب، استفاده از اراضی غیرقابل کشت با سیستم هیدروپونیک و ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای فارغ‌التحصیلان کشاورزی است.