به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر عزیزی ظهر چهارشنبه در نشست خبری جشنواره ملی خاطره‌نویسی سردار شهید همدانی اظهار داشت: شهید همدانی به لحاظ شخصیت در سطح بین‌المللی قرار دارد و اگر تلاش‌های شهید همدانی نبود قطعاً سوریه سقوط می‌کرد کمااینکه در جبهه مقاومت در عراق نیز وی خدمات بسیار مؤثری انجام داد.

وی افزود: ۳۰۰ اثر از ۱۲ استان کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال‌شده که ۶۰ درصد آثار از همدان و بقیه آثار از سایر استان‌های کشور ارسال‌شده است.

مدیر اجرایی جشنواره ملی خاطره‌نویسی سردار شهید همدانی با اشاره به هدف اصلی برگزاری جشنواره گفت: هدف اصلی جشنواره جمع‌آوری اطلاعات راجع به زندگی این شهید بزرگوار و در نهایت ساخت پویانمایی و فیلم از زندگی این شهید است که البته این خاطرات درنهایت در حد یک یا چند کتاب به چاپ خواهد رسید.

عزیزی عنوان کرد: در بخش بین‌الملل بسیاری از خاطرات به دلایل امنیتی و اینکه همچنان جبهه مقاومت فعال است قابل‌بیان نیست.

وی با اشاره به تبلیغات و فراخوانی این جشنواره بیان کرد: ۲ هزار پوستر در سطح ۵ استان کشور به همراه تیزرهای مختلف در شبکه همدان و شبکه افق بخش شده که البته اعتقاد داریم این تبلیغات کفایت نمی‌کند.

مدیر اجرایی جشنواره ملی خاطره‌نویسی سردار شهید همدانی عنوان کرد: در سال‌های آینده به دنبال تخصصی برگزار کردن و نیز برگزاری یک جشنواره ادبی هستیم و معتقدیم باید به سمت کارهای تخصصی در این زمینه حرکت کنیم.