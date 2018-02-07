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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۰۸

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس:

زیرساخت‌های توسعه شاهرود با همت مردم به وجود آمده است

زیرساخت‌های توسعه شاهرود با همت مردم به وجود آمده است

شاهرود - نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی گفت: همت مردم زیرساخت‌های توسعه شاهرود را به وجود آورده و اگر بنا بود به امید دولت‌ها بنشینیم شاهد هیچ توسعه‌ای نبودیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های متمرکز شاهرود به میزبانی دانشگاه صنعتی این شهر، بابیان اینکه دانشگاه‌ها و زیر ساخت‌هایی مانند فرودگاه، کارخانه سیمان، کنستانتره و ... به همت مردم و بدون اعتبارات دولتی ساخته‌شده‌اند، تأکید کرد: دانشگاه صنعتی این شهرستان مانند فرودگاه باهمت مردم تأسیس شد و امروز شاهد تدریس ۱۷۰ رشته فنی و ... در این دانشگاه هستیم.

وی با بیان اینکه بنا نبود دولت‌ها در این شهرستان کاری را صورت دهند، افزود: اگر قرار بود مردم شاهرود صبر کنند تا از کشور به استان و از استان به شهرستان کاری برایشان صورت گیرد، هیچ اتفاقی رخ نمی‌داد.

مردم شاهرود همیشه در میدان حاضر هستند

عضو خانه ملت همچنین گفت: با این شرایط اما خود مردم به میدان آمدند که تا از ابتدای انقلاب تا امروز این شهرستان دارای فرودگاه و دانشگاه و سایر زیرساخت‌ها است.

حسینی شاهرودی افزود: از همان زمانی که دکتر معین وزیر علوم وقت به شاهرود سفرکرده بود، از سوی نماینده فقید شهرستان به او اعلام شد که این زیرساخت قرار است به دانشگاه بدل شود و در پاسخ وی گفته بود که مگر می‌شود؟ ما اعتباری برای این امر نداریم؛ اما مردم شاهرود نشان دادند و کارخانه سیمان و فرودگاه را ساختند، گاز را به این شهرستان آوردند و می‌توانند دانشگاه صنعتی را نیز بسازند.

وی افزود: شاهرود همیشه بااعتبار مردم و با پشتوانه مردمی توانسته کمیته‌ها و هیئت‌امنایی را تشکیل دهد که نمونه آن را در دانشگاه و فرودگاه و شرکت سیمان و ... شاهد هستیم امروز نیز حتی این کمیته فعال است تا پشتوانه‌ای برای دانشگاه باشد و وقتی دولت‌ها نیز دیدند این همت مردمی وجود دارد، کمک کردند.

شاهرود تنها شهرستان کشور با دو دانشگاه فعال در حوزه پزشکی

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس دهم گفت: دومین ویژگی دانشگاه صنعتی شاهرود در کنار مردم ساز بود، عدم وابستگی به هیچ بخش و گروهی است. وقتی‌که بحث عدم تمرکز در کشور مطرح شد، یکی از جاهایی که این امر به‌خوبی رعایت شده، دانشگاه‌ها بودند.

حسینی شاهرودی تأکید کرد: امروز شاهد هستیم که این دانشگاه در کنار دانشگاه علوم پزشکی شاهرود توانستند جزء دانشگاه‌های برتر منطقه و کشور باشد در این مجموعه همچنین دانشگاه آزاد شاهرود را نیز می‌توان نام برد که جزء نادر دانشگاه‌های کشور است که هم دانشگاه علوم پزشکی دارد و هم علوم تحقیقات را در خود جای‌داده و این باعث شده که شاهرود در زمره نادرترین شهرستان‌هایی باشد که دو دانشگاه فعال علوم پزشکی آزاد و دولتی را دارد.

وی افزود: شاهرود در حوزه دانشگاه‌ها به دلیل مستقل بودن رشد خوبی داشته است و امروز دانشگاه‌های علوم پزشکی، آزاد و صنعتی این شهرستان در زمره برترین دانشگاه‌های کشور هستند و دلیل موفقیت این دانشگاه‌ها آن است که کسی در میانه راه به آن‌ها پشت پا نزد و کسی چوب لای چرخ این مجتمع‌ها نگذاشت و لذا مردم احساس کردند که می‌توانند و این خواستن را باهمتشان نشان دادند تا امروز افتخار شاهرود باشند.

عضو خانه ملت گفت: امروز اگر می‌خواهیم توسعه‌ای در کشور داشته باشیم باید از حمایت مردمی برخوردار باشیم اگر مردم در میدان باشند و حمایت کنند، موفق خواهیم بود چراکه تجربه نشان داده هرکجا که دولت به‌سوی مردم دست دراز کرده، مردم به کمک آمده‌اند و اتفاقات بسیار خوبی رخ‌داده است.

کد مطلب 4222363

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