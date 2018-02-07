به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های متمرکز شاهرود به میزبانی دانشگاه صنعتی این شهر، بابیان اینکه دانشگاه‌ها و زیر ساخت‌هایی مانند فرودگاه، کارخانه سیمان، کنستانتره و ... به همت مردم و بدون اعتبارات دولتی ساخته‌شده‌اند، تأکید کرد: دانشگاه صنعتی این شهرستان مانند فرودگاه باهمت مردم تأسیس شد و امروز شاهد تدریس ۱۷۰ رشته فنی و ... در این دانشگاه هستیم.

وی با بیان اینکه بنا نبود دولت‌ها در این شهرستان کاری را صورت دهند، افزود: اگر قرار بود مردم شاهرود صبر کنند تا از کشور به استان و از استان به شهرستان کاری برایشان صورت گیرد، هیچ اتفاقی رخ نمی‌داد.

مردم شاهرود همیشه در میدان حاضر هستند

عضو خانه ملت همچنین گفت: با این شرایط اما خود مردم به میدان آمدند که تا از ابتدای انقلاب تا امروز این شهرستان دارای فرودگاه و دانشگاه و سایر زیرساخت‌ها است.

حسینی شاهرودی افزود: از همان زمانی که دکتر معین وزیر علوم وقت به شاهرود سفرکرده بود، از سوی نماینده فقید شهرستان به او اعلام شد که این زیرساخت قرار است به دانشگاه بدل شود و در پاسخ وی گفته بود که مگر می‌شود؟ ما اعتباری برای این امر نداریم؛ اما مردم شاهرود نشان دادند و کارخانه سیمان و فرودگاه را ساختند، گاز را به این شهرستان آوردند و می‌توانند دانشگاه صنعتی را نیز بسازند.

وی افزود: شاهرود همیشه بااعتبار مردم و با پشتوانه مردمی توانسته کمیته‌ها و هیئت‌امنایی را تشکیل دهد که نمونه آن را در دانشگاه و فرودگاه و شرکت سیمان و ... شاهد هستیم امروز نیز حتی این کمیته فعال است تا پشتوانه‌ای برای دانشگاه باشد و وقتی دولت‌ها نیز دیدند این همت مردمی وجود دارد، کمک کردند.

شاهرود تنها شهرستان کشور با دو دانشگاه فعال در حوزه پزشکی

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس دهم گفت: دومین ویژگی دانشگاه صنعتی شاهرود در کنار مردم ساز بود، عدم وابستگی به هیچ بخش و گروهی است. وقتی‌که بحث عدم تمرکز در کشور مطرح شد، یکی از جاهایی که این امر به‌خوبی رعایت شده، دانشگاه‌ها بودند.

حسینی شاهرودی تأکید کرد: امروز شاهد هستیم که این دانشگاه در کنار دانشگاه علوم پزشکی شاهرود توانستند جزء دانشگاه‌های برتر منطقه و کشور باشد در این مجموعه همچنین دانشگاه آزاد شاهرود را نیز می‌توان نام برد که جزء نادر دانشگاه‌های کشور است که هم دانشگاه علوم پزشکی دارد و هم علوم تحقیقات را در خود جای‌داده و این باعث شده که شاهرود در زمره نادرترین شهرستان‌هایی باشد که دو دانشگاه فعال علوم پزشکی آزاد و دولتی را دارد.

وی افزود: شاهرود در حوزه دانشگاه‌ها به دلیل مستقل بودن رشد خوبی داشته است و امروز دانشگاه‌های علوم پزشکی، آزاد و صنعتی این شهرستان در زمره برترین دانشگاه‌های کشور هستند و دلیل موفقیت این دانشگاه‌ها آن است که کسی در میانه راه به آن‌ها پشت پا نزد و کسی چوب لای چرخ این مجتمع‌ها نگذاشت و لذا مردم احساس کردند که می‌توانند و این خواستن را باهمتشان نشان دادند تا امروز افتخار شاهرود باشند.

عضو خانه ملت گفت: امروز اگر می‌خواهیم توسعه‌ای در کشور داشته باشیم باید از حمایت مردمی برخوردار باشیم اگر مردم در میدان باشند و حمایت کنند، موفق خواهیم بود چراکه تجربه نشان داده هرکجا که دولت به‌سوی مردم دست دراز کرده، مردم به کمک آمده‌اند و اتفاقات بسیار خوبی رخ‌داده است.