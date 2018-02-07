تخصیص بودجه برای باسازی خطوط لوله انتقال نفت ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عباسعلی جعفری‌نسب، در حاشیه آیین بهره‌برداری از سامانه کنترل دور الکتروموتور ولتاژ متوسط مرکز انتقال نفت اصلی ری-شاهرود در جمع خبرنگاران گفت: شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و فرآورده به طور میانگین عمری بیشتر از ۳۵ سال دارد و حتی برخی خطوط لوله بیش از ۶۰ سال فعال هستند.

وی با بیان این‌که تجهیزات و ماشین‌آلات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت نیازمند بازسازی و نوسازی است، افزود: به همین منظور طرح‌هایی برای نوسازی خطوط لوله، ماشین‌آلات دوار و غیره در این شرکت تعریف شده که البته به نقدینگی نیاز دارد.

جعفری‌نسب تصریح کرد: در سال‌های اخیر، در قانون بودجه کشور یک ردیف پیش‌بینی شده بود که پنج درصد عوارض از محل فروش فرآورده‌ها را به پروژه‌های بازسازی و نوسازی خطوط لوله اختصاص می‌داد.

وی با بیان این‌که مجلس شورای اسلامی این بند را برای سال ۹۷ هنوز تصویب نکرده است، گفت: با توجه به اهمیت شبکه خطوط لوله به عنوان یکی از مهم‌ترین شریان‌های حیاتی کشور و زیرساختی که خوراک پالایشگاه‌ها را تامین می‌کند و انتقال کلان فرآورده‌ها را بر عهده دارد، تقاضا داریم نمایندگان مجلس، به‌ویژه اعضای کمسیون انرژی، برای تصویب بند موردنظر در لایحه بودجه سال ۹۷ مساعدت کنند.

وی با اشاره به این‌که ۷۰ درصد انتقال فرآورده‌ها و نفت خام کشور از طریق خطوط لوله انجام می‌شود، تصریح کرد: اگر بخواهیم این شریان حیاتی تداوم داشته باشد و بتوانیم از همه ظرفیت خطوط استفاده کنیم، باید پروژه‌هایی را تعریف و اجرا کنیم.

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که پیش‌بینی شده بود امسال ۴۵۰ میلیارد تومان بودجه سرمایه‌ای به پروژه‌های شرکت اختصاص یابد، اعلام کرد: هم اکنون که یک ماه و نیم به پایان سال باقی مانده، کمتر از نصف آن تحقق یافته است.