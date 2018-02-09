بزرگنمایی در سوانح و حوادث، ترس و ناامیدی مردم را در پی دارد

سیدحسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سوانح و حوادث با شکل های مختلفی در ایران رخ می دهد و آنچه مهم است مدیریت درست این بحران هاست.

وی افزود: بخشی از مدیریت بحران به نحوه درست اطلاع رسانی بر می گردد که اگر به درستی انجام نشود می تواند بحران را تشدید کند و ترس و هراسی را ایجاد نماید. به همین دلیل بزرگنمایی در حوادث و سوانح نباید به گونه ای باشد که باعث ایجاد ناامیدی و ترس در میان مردم شود.

موسوی چلک گفت: آنچه مهم است این است که در شرایط بحران باید انگیزه و امید را در میان مردم تشدید کرد و از واقعه کوچکی، ابزاری برای تخریب سیاسی افراد استفاده نشود.

وی ادامه داد: متأسفانه اطلاع رسانی از مبادی رسمی در زمان بحران به موقع انجام نمی شود به همین دلیل اطلاع رسانی هایی غیرواقعی و شایعات با اثرگذاری منفی در میان مردم فراگیر می شوند.

رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران با تأکید بر اینکه باید در مواقع حوادث و بحران های کوچک به مردم اطمینان داده شود که اتفاق خاصی رخ نمی دهد و با مدیریت درست می توان به سرعت حوادث را کنترل کرد اظهار داشت: بهره برداری سیاسی از اتفاقات کوچک و بزرگ نمایی آنها و یا نادیده گرفتن اتفاق های بزرگ باعث می شود مردم اطمینان خود را از اطلاع رسانی ها از دست بدهند و به جای آرامش، تنش بر فضا مسلط شود.

وی تصریح کرد: باید بحران های بزرگ به شکل مناسب و خارج از فضاهای سیاسی و ترس و ناامیدی مدیریت شوند.