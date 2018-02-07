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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۱۱

بازدید دادستان تهران از زندان فشافویه/ملاقات با ۳ هزار زندانی

بازدید دادستان تهران از زندان فشافویه/ملاقات با ۳ هزار زندانی

دادستان عمومی و انقلاب تهران صبح روز از زندان فشافویه بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران امروز صبح از زندان فشافویه بازدید کرد.

در این بازدید که با حضور شصت مقام قضایی دادسرا شامل معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و دوایر نظارت بر زندان‌های استان تهران و قضات ناظر زندان دادسراها به عمل آمد، با سه هزار نفر از زندانیان ملاقات شد، درخواست‌های مکتوب آنان اخذ و مشکلات آنان بررسی شد.

 جعفری دولت‌آبادی در این بازدید با چهارصد نفر از مددجویان ملاقات چهره به چهره کرد و از حیث رفع برخی مشکلات و مساعدت‌های قانونی، دستورات لازم را صادر کرد.

کد مطلب 4222379

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