به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدشهاب‌الدین حسینی در مراسم افتتاح اداره تبلیغات اسلامی شهرستان هریس، ضمن تسلیت ایام فاطمیه و تبریک ایام‌الله دهه فجر، گفت: با افتتاح این اداره، زمینه خدمت‌رسانی به اهالی هریس در حوزه دین بیش از پیش فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: مردم هریس از گذشته‌های دور در مباحث دینی پیشتاز بوده‌اند و مخصوصا در موضوع عفاف و حجاب در سال‌های قبل از انقلاب خوش درخشیده‌اند و قطعا اداره تبلیغات اسلامی در این شهرستان منشا خیر و برکت در راستای ترویج فرهنگ عترت و اهل بیت، تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و پاسداری از ارزش‌های دفاع مقدس خواهد بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی همچنین اعلام کرد: این اداره از این پس پناهگاه و مامنی برای روحانیون عزیز شهرستان خواهد بود تا تعاملات خود را با یکدگیر افزایش دهند.

وی در پایان ضمن تقدیر از خیری که امکان ساخت اداره تبلیغات اسلامی در هریس را فراهم کرده است، خاطرنشان کرد: اداره مسکن و راه و شهرسازی نیز در بنای این محل زحمات ارزشمندی را متقبل شده‌اند و امیدواریم از برکت وجود این اداره بهره‌مند شوند.