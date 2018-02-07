مرجعیت دینی یکی از عوامل رفع وابستگی به بیگانگان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های متمرکز شاهرود به میزبانی دانشگاه صنعتی این شهر، ضمن بیان اینکه یکی از ویژگی‌های انقلاب اسلامی این بود که توانست هم رفع وابستگی و هم دفع آن را عملی سازد، تأکید کرد: انقلاب به ما آموخت که نباید از بیگانگان تمنای علم کرد.

وی افزود: همان‌طور که در بیان خصوصیات انقلاب اولیاءالله و پیامبران الهی نیز آمده، رفع هرگونه وابستگی و گسستگی زنجیرها ویژگی بارز یک انقلاب الهی است و انقلاب اسلامی ما هم که شناسنامه دینی دارد از همین ویژگی بهره‌منداست.

رفع وابستگی یعنی پیشرفت علمی

امام‌جمعه شاهرود گفت: یکی از ویژگی‌های رفع وابستگی این است که ما مرجعیت علمی پیدا کنیم یعنی ازلحاظ علمی به کسی وابسته نباشیم.

امینی تأکید کرد: اگر دانشگاه و حوزه ما جایگاه اصلی خودش را پیدا کند که البته به برکت انقلاب اسلامی در این زمینه رشد بسیار خوبی در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه رخ‌داده است، می‌توانیم به پیشرفت‌های کیفی خوبی برسیم.

وی افزود: رفع وابستگی تام و تمام به این است که ان شاالله ما مرجعیت علمی پیدا کنیم و علوممان را مانند قرون قبل برای تمام دنیا، به حالت مرجعیت بازگردانیم.

امام‌جمعه شاهرود گفت: پیشرفت‌های کمی حاصل‌شده در سال‌های اخیر در کشور باید به پیشرفت کیفی، تولید علم و نهضت تحصیلی و تعلیم گسترش علوم منجر شود تا بتوانیم موفقیت ملت ما و همه مردمی که چشمشان به این انقلاب است، راضی و خوشنود کنیم.