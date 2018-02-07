مراسم عطر افشانی در بیش از ۹۳۰ گلزار شهدای اصفهان برگزار می﻿ شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیین معنوی عطرافشانی و گلباران مزار مطهر شهیدان با عنوان «مهمانی لاله‌ها» همزمان با سراسر کشور، روز پنجشنبه ۱۹ بهمن ماه مطابق روز نیروی هوایی در گلزارهای شهدای استان برگزار می‌شود.

آیین معنوی عطرافشانی و گلباران مزار مطهر شهیدان همزمان با سراسر کشور و با حضور خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و مردم شهیدپرور استان از ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه در بیش از ۹۳۰ گلزار شهید استان اصفهان نیز برگزار خواهد شد.

این آیین در گلستان شهدای شهر اصفهان همراه با برنامه‌های متنوع فرهنگی است و در پایان مزار مطهر شهدا توسط بالگرد عطرافشانی و گلباران می﻿ شود.

مراسم تجلیل و تکریم جانبازان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و دیدار عمومی مردم با این عزیزان از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه روز ۱۹ بهمن ماه در مراکز توانبخشی جانبازان شهید مطهری اصفهان، شهید رجایی نجف‌آباد، امام حسین (ع) خمینی‌شهر و خاتم‌الأنبیای کاشان برگزار خواهد شد.