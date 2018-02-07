احداث دیوار از سوی اسرائیل نقض حاکمیت لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، شورای عالی دفاع لبنان به ریاست میشل عون رئیس جمهور این کشور و با حضور سعد حریری نخست وزیر، یعقوب صراف وزیر دفاع، جبران باسیل وزیر خارجه، حسن خلیل وزیر دارایی، سلیم جریصاتی وزیر دادگستری، نهاد المشنوق وزیر کشور، رائد خوری وزیر اقتصاد، جوزف عون فرمانده ارتش، عماد عثمان مدیر کل نیروهای امنیت داخلی، عباس ابراهیم مدیر کل امنیت عمومی لبنان و برخی اعضای دیگر این شورا تشکیل جلسه داد.

در این جلسه اوضاع امنیتی و طمع ورزی های رژیم صهیونیستی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

شورای عالی دفاع پوشش سیاسی به نیروهای نظامی برای مقابله با هر گونه تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان در زمین و دریا را داد.

شورای عالی دفاع لبنان اعلام کرد: احداث دیوار از سوی اسرائیل به مثابه تعدی بر حاکمیت لبنان است.

بر اساس این گزارش؛ این نشست که در کاخ بعبدا برگزار شد ویژه بررسی آنچه دیوار سیمانی در مرزهای جنوبی و در داخل اراضی لبنان از سوی رژیم صهیونیستی نامیده می شود و ادعاهای آویگدور لیبرمن وزیر جنگ این رژیم درباره مالکیت بر بلوک شماره ۹ در آبهای دریایی وابسته به لبنان بود.

شورای عالی دفاع لبنان اعلام کرد که پس از بررسی ها مشخص شد که این دیوار در صورت احداث آن به مثابه نقض حاکمیت لبنان خواهد بود و باید تحرکات لازم به منظور ممانعت از احداث این دیوار به عمل آید.