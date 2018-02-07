به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر چهارشنبه در نشست با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری ظرفیت های سرمایه گذاری در بخش صنعت را دارد، اظهار داشت: توسعه بخش صنعت در چهارمحال و بختیاری نیازمند ورود سرمایه گذار است.

وی عنوان کرد: باید از ظرفیت های بخش صنعت برای توسعه استان و ایجاد اشتغال بهره گرفت.

افزایش سرمایه گذاری در بخش صنعت زمینه ساز کاهش نرخ بیکاری است

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: افزایش سرمایه گذاری در بخش صنعت زمینه ساز کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال و رونق اقتصادی است.

وی بیان کرد: نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری افزایش یافته است و از مهمترین مشکلات در این استان به شمار می رود.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تلاش های بسیاری در بخش صنعت بعد از انقلاب در این استان انجام شده است اما هنوز این بخش به نقطه مطلوب نرسیده است.

ارائه مشوق های سرمایه گذاری زمینه ساز ورود سرمایه گذار به چهارمحال و بختیاری است

وی بیان کرد: ارائه مشوق های سرمایه گذاری در این استان برای افزایش سرمایه گذار زمینه ساز توسعه بخش صنعت در این استان است.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: باید زمینه ورود سرمایه گذار داخلی و خارجی به استان فراهم شود تا مشکلات بیکاری در این استان حل شود.