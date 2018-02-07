به گزارش خبرنگار مهر، منصور معظمی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح ۱۵ طرح صنعتی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه تمام توان دولت در مسیر ایجاد اشتغال است، اظهار داشت: دولت به دنبال افزایش سرمایه گذاری و افزایش تولید است.

وی بیان کرد: با افزایش سرمایه گذاری و حرکت در مسیر تولید، اشتغال ایجاد می شود و مشکلات اقتصادی در کشور حل می شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بیان کرد: بخش تولید باید صادرات محور باشد چرا که تولید کالاهای صادراتی زمینه ساز رونق بخش تولید است.

نقدینگی بالای کشور باید به سمت تولید و ایجاد اشتغال حرکت کند

وی با اشاره به اینکه نقدینگی در کشور بالا است، بیان کرد: باید با مدیریت مناسب، نقدینگی ها را به سمت تولید و ایجاد اشتغال هدایت کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اظهار داشت: باید مدیریت مناسب صورت گیرد تا از نقدینگی بالای کشور بهره وری ایجاد شود.

وی بیان کرد: طی برنامه ریزی های انجام شده بخش صنعت اینده خوبی در سال آینده خواهد داشت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بیان کرد: بهره گیری مناسب از ظرفیت های بانکی نقش مهمی در توسعه بخش صنعت دارد.