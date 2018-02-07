دولت اگر سرانه کشور را عادلانه تقسیم کند بیکاری کرمانشاه حل میشود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد صفری امروز چهارشنبه در جشنواره امتنان از کارگران، گروههای کار نمونه و تعاونی های برتر استان کرمانشاه که در سالن ورزشی کارگران کرمانشاه برگزار شد، با ابراز تاسف از رتبه اول بیکاری استان کرمانشاه، اظهار داشت: بسیار دردناک است استانی با چنین پتانسیل بالایی در جایگاه اصلی خود نباشد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: این رتبه در شأن استان کرمانشاه نیست و باید همه مدیران استان دست به دست هم دهند تا استان را به جایگاه اصلی خود برسانند.

وی کشور ایران را نفت خیز، غنی با سرمایه کلان صادراتی معرفی کرد و گفت: باید با توجه به گستردگی مرزی که در استان کرمانشاه وجود دارد بهره کافی را در صادرات ببریم و اجازه ندهیم جوانان این استان با تحصیلات عالی در استانهای دیگر حاشیه نشین شوند و به کارهایی مشغول شوند که در شان آنها نیست.

صفری بیان کرد: بیکاری در استان کرمانشاه درد است اما قابل درمان است و اگر دولت سرانه کشور را به طور عادلانه تقسیم کند این مشکل قابل حل است.

وی گفت: متاسفانه در خصوص تخصیص اعتبار نسبت به استان کرمانشاه کم لطفی های زیادی وجود دارد و این استان با جمعیت بالغ بر ۲ میلیون نفر جمعیت، اعتبار لازم را کسب نمی کند.

صفری اظهار داشت: از استاندار و مدیران استانی انتظار داریم جوانان را کمک کنند تا بتوانند در تعاونی ها تلاش کنند و شغل ایجاد کنند و بتوانند کارآفرینی کنند.

وی در پایان از مردم خواست با توجه به حساسیت امسال، نسبت به خلق حماسه ای دیگر در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور چشمگیر داشته باشند.

در پایان این مراسم از تعاونی های برتر و کارگران نمونه تقدیر به عمل آمد.