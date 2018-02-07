تلاش برای حضور پر رنگ سرمایه گذاران در رباط کریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی، بعد از ظهر چهارشنبه با هدف افتتاح پروژه های عمرانی شهرستان رباط کریم، وارد این شهرستان شد و مورد استقبال مسئولین این شهرستان قرار گرفت.

وی در بدو ورود، وارد گلزار شهدا این شهرستان شد و با اهدای گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

فرماندار رباط کریم در حاشیه این مراسم، در جمع خبرنگاران گفت: طی ۷۴ جلسه، مشکلات شهرستان رباط کریم، به تفکیک شهرها و روستاها احصاء شده است.

سید مهدی ساداتی گفت: این مشکلات، امروز طی یک نامه ای به استاندار تهران تقدیم می شود.

مقیمی در ادامه سفر با حضور در سالن آموزش و پرورش این شهرستان طی سخنانی در خصوص وجوه پرداختی مردم به برخی موسسات این شهرستان اظهار داشت: مردم نباید نگران سپرده هایشان باشند و به زودی پرداخت می شود چرا که در برخی از موسسات مالی وجوهی پرداخت شده و تعدادی از مردم پول های بیشتری واریز کرده اند، چند نفر که امروز دست اندرکار این موسسه بودند امروز نیز در زندان به سر می برند.

وی افزود: بخشی از پول ها در موسسات دیگر نیز هزینه شده و باید افراد پول مردم را بدهند یا مدعی العموم باید اموال انها را به فروش برسانند و بازپرسی برای این پرونده تعیین و اموال را شناسایی که به مرور پول های مردم پرداخت می شود.

استاندار تهران در ادامه با بیان اینکه دشمنان انقلاب بر این باورند که می توانند با تحریم ها مردم را از انقلاب دور کرد گفت: امروز باید تلاش کرد تا دشمنان را روسیاه کنیم، بایستی تلاش کرد تا سرمایه گذاران در شهرستان حضور یابند و فرصت را برای انها آماده کرد، باید وقت کار آفرین و سرمایه گذار را در نامه‌نگاری ها تلف کنیم.

وی عنوان کرد: باید حرکت کردن سرمایه را در شهرستان رو به جلو ببریم تا اشتغال رفع و حل شود و تلاش کنیم تا آسیب های اجتماعی کاهش پیدا کند و این تلاش مسئولان را می طلبد.

مقیمی اظهار داشت: زمانی که اختلاف ها را کنار بگذاریم و همه یک تن واحد باشیم دشمنان نمی توانند کاری بکنند و به اهدافشان برسند.

در ادامه مراسم، امام جمعه رباط کریم طی سخنانی در خصوص برخی از کمبودها و نبود امکانات کافی در این شهرستان اظهار داشت: مردم پرند هنوز نمی توانند شبکه های صدا و سیما را ببیند و لازم است که در این زمینه چاره اندیشی صحیحی صورت بگیرد.

حجت الاسلام والمسلمین حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم نیز با حضور در این مراسم طی سخنانی گفت: اگر به رباط کریم توجه ویژه ای بشود، این شهرستان می تواند پشتیبان دولت باشد مردم رباط کریم مردمانی خوب هستند و مسئولان نیز زحمت می کشند، چرا که ما در شهرستان ۶ شهر صنعتی داریم که در آن ۲۰ هزار کارگر را به ۴۰ هزار نفر افزایش خواهیم داد و همچنین ما در این شهرستان روستاهایی داریم که افراد بیکار در آن وجود ندارد.

نوروزی افزود: یکی از ملزمات این شهرستان این است که فرودگاه امام(ره) به رباط کریم الحاق شود یا اینکه بخشی از عوارض آن به رباط کریم اختصاص یابد فرودگاه به هر دلیلی به ری الحاق شده و اگر مشکلی برای یک مسافر پیش بیاید باید به رباط کریم بیاید نه ری ما خواهان برگشت بخشی از عوارض فرودگاه هستیم.

نماینده مردم رباط کریم در مجلس در ادامه با بیان اینکه چرا رباط کریم نباید مترو داشته باشد، گفت: برای اینکه مردم این شهرستان از مترو برخوردار شوند ۴۰میلیارد نیاز است تا مترو رباط کریم درست شود و مشکلات رفت و آمد مردم حل شود.

وی با اشاره به اینکه رباط کریم تاریخ قدیمی داشته و منطقه ای آب خیر بود افزود: مدتی است که این منطقه با کمبود آب مواجه است، انتظار داریم تا کانال های محمدیه تقویت و نسبت به پوشاندن روی آن اقدام شود.

نوروزی ابراز کرد: مقبره حضرت لوط نبی در شهر رباط کریم قرار گرفته و باید این توجه به آن شود.

وی ادامه داد: حدود ۱۰۰ هزار مسکن مهر در شهرستان رباط کریم داریم، این مسکن مهر باعث افتخار نظام است و این کویر را واقعا شرکت عمران ‌و دولت زحمت کشیده اند تا به خانه های بسیار زیبا ساخته اند.

بر اساس این گزارش استاندار تهران در ادامه سفر خود به رباط کریم با خانواده شهید عبدالله جعفری هیزجی نیز دیدار کرد.