بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز اسفند ماه در بوشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، احمد مرادی بعد از ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح و بهره برداری از مدرسه زنده یاد مسعود خدری در شهرستان دیلم، اظهار داشت: خیرین مشارکت خوبی در ساخت مدارس استان بوشهر دارند.

وی با اشاره به اینکه امسال ۷ پروژه در استان بوشهر توسط خیرین در حال ساخت است، افزود: این پروژه ها در قالب ۲۸ کلاس درس و با مبلغ ۱۱ و نیم میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرکل نوسازی مدارس استان بوشهر، بیان کرد: از مجموع هفت پروژه اجرایی سه پروژه آن در شهرستان دیلم است.

مرادی با اشاره به آغاز بهره برداری از این سه پروژه در دهه فجر سال جاری، تصریح کرد: این پروژه ها شامل دو مرکز آموزشی و یک سالن ورزشی می باشد.

وی گفت: پنج پروژه دیگر با ۳۲ کلاس درس و ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیز در سطح استان کلنگ زنی شده است.

وی با اشاره به برگزاری بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز در اسفند ماه سال جاری، بیان کرد: این جشنواره در شهر بوشهر برگزار می شود و امیدواریم با حضور خوب خیرین برگزار شود.