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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۲۹

مدیرکل نوسازی مدارس استان بوشهر:

بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز اسفند ماه در بوشهر برگزار می شود

بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز اسفند ماه در بوشهر برگزار می شود

بوشهر- مدیرکل نوسازی مدارس استان بوشهر از برگزاری بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز نهم اسفند ماه سال جاری در بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگارمهر، احمد مرادی بعد از ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح و بهره برداری از مدرسه زنده یاد مسعود خدری در شهرستان دیلم، اظهار داشت: خیرین مشارکت خوبی در ساخت مدارس استان بوشهر دارند.

وی  با اشاره به اینکه امسال ۷ پروژه در استان بوشهر توسط خیرین در حال ساخت است، افزود: این پروژه ها در قالب ۲۸ کلاس درس و با مبلغ ۱۱ و نیم میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرکل نوسازی مدارس استان بوشهر، بیان کرد: از مجموع هفت پروژه اجرایی سه پروژه آن در شهرستان دیلم است.

مرادی با اشاره به آغاز بهره برداری از این سه پروژه در دهه فجر سال جاری، تصریح کرد: این پروژه ها شامل دو مرکز آموزشی و یک سالن ورزشی می باشد.

وی گفت: پنج پروژه دیگر با ۳۲ کلاس درس و ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیز در سطح استان کلنگ زنی شده است.  

وی با اشاره به برگزاری بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز در اسفند ماه سال جاری، بیان کرد: این جشنواره در شهر بوشهر برگزار می شود و امیدواریم با حضور خوب خیرین برگزار شود.

کد مطلب 4222433

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