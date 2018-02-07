صدور مجوز و تأمین اعتبار احداث دهکده گردشگری سد «حوضیان» الیگودرز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خدابخشی ظهر امروز در مراسم بهره برداری از پروژه های عمرانی الیگودرز با اشاره به اینکه الیگودرز در حوزه زیرساختی مشکلات زیادی دارد، وضعیت خدمات دهی هر کدام از دستگاه ها در الیگودرز بدتر از سایر شهرستان است، اظهارداشت: مدیران باید گزارش عملکرد خود را بر اساس میانگین شهرستانی و استانی ارائه دهند و برنامه زمانبندی ارائه شود که بگوییم شاخص ها را به این میزان ارتقاء می دهیم.

وی با بیان اینکه به طور مثال در بخش راه و شهرسازی باید نسبت روستاهای بالای ۲۰ خانوار دارای راه آسفالت شده بررسی شود و بیان کنند که شاخص استانی و کشوری در این حوزه چیست، تصریح کرد: ما با وزرا صحبت و رایزنی های متعددی می کنیم و موافقت نامه هایی می گیریم اما مدیران پیگیری آنها را نمی کنند.

خدابخشی با اشاره به اینکه تبدیل بیمارستان ولیان و شهید صادقی الیگودرز به بیمارستان آموزشی یکی از مواردی است که پیگیری کرده ایم و حالا باید مسئولان استانی دنبال آن بروند، افزود: زیرساخت برق در الیگودرز جوابگو نیست، نیاز به تقویت دارد و لازم است که عملیات گاز رسانی به شول آباد شروع شود.

وی با بیان اینکه ۱۴۱ روستای الیگودرز مشکل آب شرب دارند، تصریح کرد: برای رفع مشکل آب شرب برخی از روستاهای مسیر طرح «قم رود» توافق کرده ایم که از آب همین طرح به مردم روستاها آب رسانی شود.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی به انتقال آب از زز و ماهرو به سپیددشت اشاره کرد و گفت: اگر این روند ادامه یابد درگیری اتفاق می افتد، باتوجه به شرایط اجتماعی و نارضایتی که مردم دارند باید برای تامین آب سپیددشت راه حل دیگری اندیشیده شود.

خدابخشی با اشاره به اینکه پیگیر راه اندازی مرکز آموزش عالی فنی و حرفه ای در الیگودرز هستیم، یادآور شد: برای احداث دهکده گردشگری مربوط به سد حوضیان هم مجوز لازم صادر شده و اعتبار آن نیز تامین شده و در حال حاضر اراضی اطراف سد حوضیان باید واگذار شود.

وی خاطرنشان کرد: مردم منتظر احداث این دهکده گردشگری هستند.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه ۵۰ درصد اعتبارات احداث پیست اسکی الیگودرز را استاندار لرستان تقبل کرده است و ۵۰ درصد اعتبار دیگر را از طریق وزارت ورزش پیگیری می کنیم.