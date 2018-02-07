به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه کارگروه هماهنگی شرایط ویژه آلودگی هوای استان تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد با توجه به تداوم پایداری هوا و بالا بودن شاخص کیفی هوای استان روز پنج‌شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ هم اجرای طرح زوج و فرد در تهران، ری و تجریش از درب منازل خواهد بود.

فردا همچنین فروش طرح ترافیک روزانه ممنوع است و کلیه فعالیت‌های عمرانی در سطح شهر تهران متوقف خواهد بود.

فعالیت کلیه واحدهای صنعتی و معدنی استان تهران که دارای پتانسیل آلایندگی هوا هستند متوقف است، اورژانس در آماده باش بوده و آمبولانس نیز در میادین اصلی شهر تهران مستقر خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه کماکان تردد کلیه کامیون‌ها در سطح شهر تهران به استثنای کامیون‌های حمل زباله، مواد سوختی و فاسد شدنی ممنوع است. وزارت ورزش و جوانان به نحوی اطلاع رسانی خواهد کرد تا از فعالیت‌های ورزشی اعم از انفرادی، همگانی و باشگاهی در محیط‌های باز جلوگیری شود.

این اطلاعیه در پایان تاکید کرد با توجه به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی و ادامه روند پایداری هوا در ۷۲ ساعت آینده بدینوسیله از همشهریان گرامی تقاضا می‌شود به منظور کاهش آلودگی هوا از ترددهای غیر ضروری در سطح کلان شهر تهران خودداری کرده و به انتشار برخی اخبار بی اساس و غیر رسمی در فضای مجازی توجه نکرده و صرفا اخبار و اطلاعات وضعیت کیفی هوای استان را از طریق دبیرخانه کارگروه پیگیری کنند.