محمد محمدپور در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان داشت: مقوله فرهنگ و اعتقادات و باورهایی که از دین مردم نشات می‌گیرد و جوهره اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی به‌نوعی با همدیگر عجین شده‌اند به همین خاطر مقوله فرهنگ در ایران پر اهمیت است در واقع می‌گویند انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با عنوان اینکه ما با قبول دین اسلام در واقع فرهنگ اسلامی را قبول کرده‌ایم، ادامه داد: فرهنگ در استان و کشور ما در سطوح مختلف تعقیب می‌شود و سیاست مصوب جمهوری اسلامی در اختیار نهادهای بالادستی فرهنگی است و انقلاب فرهنگی متولی امور فرهنگی کشور تلقی می‌شود.

وی تأکید کرد: مسائل فرهنگ و هنر که در حوزه‌های مختلفی قرار یافته و در چهارچوب قانون بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشته‌شده است البته با اینکه برخی از سازمان‌ها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جدا شده‌اند اما هنوز حوزه‌های مختلف همچنان زیر نظر این وزارتخانه قرار دارد.

محمدپور بابیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با سیاست‌های دولت‌های مختلف پیگیر امورات و مسائل مربوطه به حوزه فرهنگ و هنر است، گفت: به‌تبع هر دولتی که بر سر کار می‌آید سیاست‌ها و روش‌های مختلفی برای عرصه فرهنگ و هنر دارد که در این راستا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امورات را بر پایه سیاست‌های دولت‌ها دنبال می‌کند.

ضرورت تجدیدنظر در مأموریت‌های دستگاه‌های متولی فرهنگ

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به اینکه در تاریخ وجود دارد هر جایی که ایران و دین اسلام قدم گذاشته تأثیرگذار بوده است، افزود: مرزهای جغرافیایی اکنون در دنیا از بین رفته‌اند و جهان جامعه‌ای یکپارچه‌شده است و سعی قدرت‌های جهانی بر این است به‌عنوان فرهنگ غالب تأثیرگذار در حاشیه بماند شاید همین کشورها ریشه تاریخی آن‌چنان هم ندارند.

وی ادامه داد: کشورهای توطئه‌گر همواره با مصون‌سازی خود در تلاش هستند تا ایران را در مرزهای جغرافیایی خود محدود کنند برای این سیاست نیز با یک روش به‌پیش نمی‌آیند بلکه با سیاست‌ها و اهداف مختلفی در جهت تحقق سیاست خود حرکت می‌کنند.

محمدپور هدف‌گذاری در حوزه فرهنگی را در راستای رسیدن به انسجام ضروری برشمرد، گفت: تعریف آن‌چنانی که بتواند مأموریت‌های دستگاه‌های متولی فرهنگی انجام نپذیرفته به همین دلیل موازی در حوزه فرهنگی وجود دارد و دستگاه‌های متصدی فقط می‌توانند در عرصه تولی گیری ورود کنند و در عرصه حاکمیتی سیاست‌گذاری و جهت‌دهی حرکت مطرح است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی واگذاری فعالیت‌های فرهنگی به مردم و بخش خصوصی را از سیاست‌های دولت تدبیر و امید عنوان کرد، بیان داشت: در عرصه تولیدات فرهنگی قطعاً به تعدد و تکثر نیازمندیم و با توجه به سابقه فرهنگی که داریم ضروری است تا تولیداتی در مدل جهانی داشته باشیم.

وی با تأکید بر اینکه در تعریف مأموریت‌های دستگاه‌های متولی عرصه فرهنگی نیازمند هستیم تا تجدیدنظر شود، اظهار کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی بیشتر مأموریت‌های خود را در حوزه نظارتی می‌داند و اینکه چگونه بتواند در استان تأثیرگذار باشد از دیگر مأموریت‌هاست و از طرفی هم سعی داریم تا از تصدی‌گری فاصله بگیریم.

عرصه‌های فرهنگی و هنری آذربایجان شرقی نیازمند حمایت هستند

محمدپور با ذکر اینکه اتفاقات داخل کشور و خارج از کشور، فضای مجازی و از بین رفتن مرزهای جغرافیایی و خانوادگی موجب شده تا برخی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه به وجود آید، گفت: سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه فرهنگی یک مقوله علمی و پژوهشی است و در این میان فرهنگ و ارشاد اسلامی از گذشته شروع کرده تا به حوزه سیاست‌گذاری ورود پیدا کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی یادآور شد: با توجه به سیاست‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی مبنی بر واگذاری امور به مردم و نهادها، امیدواریم با ورود بخش خصوصی فعالیت‌های فرهنگی در جامعه گسترش یابد و سعی داریم تا جوانان را تشویق و ترغیب کنیم تا در حوزه فعالیت‌های فرهنگی تأثیرگذار باشند.

وی اذعان کرد: عرصه‌های بی‌شمار فرهنگی و هنری، سینما، تئاتر، فیلم، هنرهای تجسمی، خوشنویسی در آذربایجان شرقی نیازمند حمایت هستند.

محمدپور با ابراز گلایه از تخصیص بودجه اندک به عرصه فرهنگ و هنر گفت: متأسفانه یک‌هشتم بودجه فرهنگی کشور در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد و دستگاه‌هایی از این بودجه استفاده فرهنگی استفاده می‌کنند می‌بایستی نسبت به عملکردهای خود پاسخگو باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه اقتصاد فرهنگی و هنر تعریف می‌شود، تصریح کرد: افرادی که به عرصه فرهنگ و هنر ورود کرده‌اند حتماً باید توجیه اقتصادی نیز داشته باشند تا از این طریق معیشت آن‌ها تأمین و فعالیت‌های فرهنگی در جامعه گسترش یابد.