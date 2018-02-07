حجت‌الاسلام محمدتقی محمدیان در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان داشت: فرهنگ یک مقوله مهم و حائز اهمیت است و اگر بخواهیم بٌعد دانشی و آکادمیک مغفول واقع نشود اساساً فرهنگ جزو رشته‌های جدی علوم است لزوماً در حوزه فرهنگی کار موازی آن‌چنان بد نیست و چنانچه گفته می‌شود حوزه فرهنگی نهادها و تولیان متعددی دارد به همین خاطر است که عرصه فرهنگ و هنر بسیار گسترده است.

وی با ذکر اینکه نهادهای متولی می‌توانند در عرصه‌های مختلف فعالیت‌های متنوعی انجام داده و ذائقه‌ها و رویکردهای مختلفی را پوشش دهند، گفت: شاید برخی آسیب‌ها در عرصه فرهنگ و هنر به چشم بخورد اما مهم اینجاست که آیا برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در حوزه فرهنگ و هنر یک مدیریت واحدی نهادهای متولی فرهنگ و هنر داریم یا خیر.

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی با بیان اینکه کارهای موازی در حوزه فرهنگ و هنر اساساً کار منفی تلقی نمی‌شود، افزود: شدیداً نیازمندیم که در نظام مدیریت فرهنگی کشور یک دستگاهی عهده‌دار رصدگر حوزه فرهنگی باشد تا آسیب‌ها را شناسایی و برای رفع آن‌ها سریعاً برنامه‌ریزی کند.

لزوم ایجاد مراکز فوریت‌های فرهنگی

محمدیان بر لزوم ایجاد مراکز فوریت‌های فرهنگی در راستای جلوگیری از آسیب‌های فرهنگی تأکید کرد و ادامه داد: تمامی دستگاه‌های فرهنگی موظف‌اند تا در جهت وظایف و اختیارات خود حرکت کنند اما در این میان نباید از آسیب‌هایی که متوجه حوزه فرهنگ و هنر است غافل شویم.

وی با اشاره به اینکه لازم است تا دستگاه‌ها به حوزه فرهنگ و هنر کمی علمی‌تر نگاه کنند، ابراز داشت: حوزه فرهنگ و هنر صرفاً آنچه را ما در فضای فرهنگی انجام می‌دهیم نیست بلکه فرهنگ یک حوزه علمی و آکادمیک دارد و می‌بایستی اهل‌فن و جامعه نخبه باید باشند و متولی و متصدی حوزه فرهنگ و هنر شوند با این سیاست و رویکرد می‌توان به ذائقه‌های مختلف و دیدگاه‌ها پاسخگو بود.

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی اضافه کرد: فرهنگ متولی باورهای فکری، اجتماعی و فردی افراد است در واقع فرهنگ بایستگی‌ها و شایستگی‌های زندگی بشری است با این حال نمی‌توانیم به مقوله فرهنگ به‌عنوان یک دستگاه تولیدی نگاه کنیم به‌طوری که مدیریت فرهنگ را می‌توان گفت که مدیریت صنایع‌دستی است و هر محصول فرهنگی برای کی شهروند و یا مخاطب خاص است.

محمدیان انبوه‌سازی محصولات، کالاها و محتویات فرهنگی را در حوزه فرهنگ و هنر ضروری دانست، گفت: برای جلوگیری از موازی کاری در حوزه فرهنگی می‌بایستی مدیریت واحد داشته باشیم و از این طریق به مقوله فرهنگی جامع و شفاف نگاه کنیم و کارهای موازی و مزاحم را به حداقل برسانیم.

وی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه خاصیت عرصه فرهنگ و هنر این است که آینده را رقم بزند، افزود: اگر به عرصه فرهنگ و هنر در دنیا نگاه کنیم متوجه می‌شویم فرهنگ و هنر کشورهایی موفق است که نگاه‌هایشان به آینده نگاهی روشن است و عملاً دلیل موفقیت برنامه‌ریزی و مدیریت چالش‌های آینده است.

فرهنگ زیربنای سیاست و اقتصاد

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی با تأکید بر آمادگی دستگاه‌ها و نهادهای متولی فرهنگی در راستای نیازهای نوظهور مخاطبان، گفت: دستگاه‌های متولی بایستی علاوه بر آمادگی در برابر نیازهای نوظهور مخاطبان بلکه باید خود را برای پاسخگویی به نیازهای آیندگان نیز آماده نمایند.

محمدیان فرهنگ را زیربنای سیاست، اقتصاد و غیره ذکر کرد، افزود: اگر فرهنگ در جامعه متحول شود و نگاه ما به فرهنگ به بلوغ خاص برسد قطعاً در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی نیز شاهد تحولاتی خواهیم بود لذا هر اقدامی که می‌بایست در حوزه زیست بشری اتفاق بیفتد معتقد هستیم که باید در حوزه فرهنگ این اتفاقات رخ دهد.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون حاکمیت موظف تا زیرساخت‌های فرهنگی را در جامعه تأمین کند، تصریح کرد: خوب ما عرصه فرهنگ و هنر را به مردم واگذار کردیم تا در این عرصه فعالیت انجام دهند اما در این میان حاکمیت طبق قانون یکسری وظایف ذاتی نیز دارد و از طرفی متأسفانه زیرساخت‌های فرهنگی در شان مردم آذربایجان شرقی تأمین نشده است.

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: گردشگری اقتصادی‌ترین کار فرهنگی و فرهنگی‌ترین کار اقتصادی از آن یاد می‌شود اما نیازمند زیرساخت است اگر زیرساخت‌ها تأمین نشود ما نمی‌توانیم از فرصت طلایی " تبریز ۲۰۱۸ " استفاده کنیم.

محمدیان ابراز داشت: مصمم هستیم تا تولیدات و محتواهای فرهنگی را به سبد خانواده‌ها اضافه کنیم، الحمدالله مردم به این بلوغ رسیده‌اند و می‌توانند از تولیدات فرهنگی استفاده کنند که به‌تبع همین امر اقتصاد فرهنگ و هنر نیز می‌تواند احیاء شود بلکه اقتصاد فرهنگی نیز متحول خواهد شد.