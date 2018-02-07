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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۲۵

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عملیات اجرایی زنجیره تولید نهال گردوی پیوندی در تویسرکان آغاز شد

عملیات اجرایی زنجیره تولید نهال گردوی پیوندی در تویسرکان آغاز شد

تویسرکان - عملیات اجرایی زنجیره تولید نهال گردوی پیوندی (باغ مادری، نهالستان، خزانه) در تویسرکان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی زنجیره تولید نهال گردوی پیوندی (باغ مادری، نهالستان، خزانه) در مساحت ۱۱ هکتار از باغ های تویسرکان با سرمایه ای افزون بر ۹۰ میلیارد ریال و با حضور معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی، معاون سیاسی استاندار همدان، فرماندار شهرستان و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در روستای «مرادآباد» آغاز شد.

فرماندار تویسرکان در این مراسم با اشاره به اینکه شهرستان تویسرکان اصالتا شهر کشاورزی است، اظهار داشت: ۱۴ هزار کشاورز در تویسرکان فعالیت دارند.

حبیب مومیوند با اشاره به اجرای طرح شاخه‌کاری گردو در تویسرکان افزود: ۵ هزار و ۵۰۰ هکتار از باغ های نویسرکان به کشت گردو اختصاص دارد و امسال در تویسرکان ۱۷ هزار تن گردوی خشک تولید شده است.

وی از اجرای آبیاری مدرن و کم فشار در بیش از ۷۵۰ هکتار از اراضی تویسرکان خبر داد و گفت: در راستای اصلاح باغات بیش از یک هزار هکتار آبیاری کم‌فشار در تویسرکان انجام می‌شود.

فرماندار تویسرکان از ایجاد ۱۵ هکتار گلخانه در تویسرکان خبرداد و گفت: این میزان گلخانه تا پایان سال به ۲۰ هکتار افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: طرح زنجیره تولید نهال گواهی شده گردوی پیوندی استان همدان در روستای مراد آباد تویسرکان شامل احداث باغ مادری در مساحت ۶ هکتار، خزانه تولید نهال گردو به مساحت ۲ هکتار و گلخانه تولید نهال گردوی پیوندی به مساحت ۳ هکتار است.

وی گفت: مساحت کل محل اجرای طرح در ۱۱ هکتار و سرمایه‌گذاری طرح افزون بر ۹۰ میلیارد ریال است که در دهستان میان رود در روستای مرادآباد شهرستان تویسرکان کلنگ‌زنی شد.

مومیوند افزود: ارزش کل تولیدات سالیانه پس از رسیدن به حداکثر تولید افزون بر ۱۳۰ میلیارد ریال  و اشتغال‌زایی این طرح به مستقیم و غیر مستقیم ۲۰ نفر است.

کد مطلب 4222454

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