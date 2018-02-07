هدفگذاری ۳ میلیارد دلاری صادرات در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران بیان کرد: در هدف گزاری شکوفایی اقتصاد رقم ۳ میلیارد دلار صادرات را تا پایان برنامه ششم توسعه کشور را برای مازندران در برنامه داریم.

استاندار مازندران با بیان اینکه کار اگرعملی نباشد درادامه مسیر با موانعی مواجه خواهد شد، گفت: کارهای بدون پشتوانه علمی و پژوهشی با فرمولهای مدیریتی قابل حل نیست ودر واقع پژوهش بای پیشتاز امور باشد.

وی با تاکید براینکه بستر علمی باید فعال باشد، افزود: وجود بستر های علمی در استان در راستای شکوفایی اقتصاد مازندران ضروری است.

وی یکی از نیازهای مهم استان درپیشرفت اقتصادی را توجه به حوزه دریا بیان کرد و اظهار داشت: در دولت تدبیر وامید اقدامات جالب توجهی در حوزه آبزی پروری به منظور ایجاد اشتغال ودرآمدزایی انجام شده است.

اسلامی با اشاره به اینکه درکشور وقتی به دریا رسیدیم عقب کشیدیم ، خاطر نشان کرد: این در حالی است کشورهای پیشرفته دنیا بیشترین بهره بندی را از مزایای دریا داشته اند و ما فقط در تفریح ولذت از این موهبت الهی بهره مند شدیم.

مدیر عالی دولت تدبیرو امید در استان با بیان اینکه با یک حرکت منسجم و هوشمندانه مباحث زیست محیطی را پاسخگو باشیم، افزود: به دنبال انعقاد یک معاهده زیست محیطی دریایی در استان هستیم تا دیگر اجرای پروژه های شیلاتی درمازندران دچار شک ، تردید و توقف نشود.

استاندار مازندران با اعلام این نکته که دیگر اجازه نخواهیم داد شیرابه های زباله وارد رودخانه ها شوند ، تصریح کرد: لایروبی رودخانه باید در رودخانه های استان انجام شود، تا تخم ریزی ماهیان به صورت مستمر انجام و ذخائر ماهیان در دریای خزر افزایش یابد.