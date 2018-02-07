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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۳۲

نماینده مردم تهران در مجلس:

دشمن در جنگ نرم زنان را هدف قرار داده است

دشمن در جنگ نرم زنان را هدف قرار داده است

ورامین- نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز دشمن جنگ نرم را جایگزین جنگ سخت کرده و در این مقابله ، زنان را هدف اصلی خود قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سهیلا جلودار زاده بعد از ظهر چهارشنبه در همایش بانوان فرهیخته شهرستان ورامین که در سالن همایش های تبیان این شهرستان برگزار شد، طی سخنانی اظهار کرد: مردم ایران اسلامی در روزهای قبل از سال ۵۷ تصمیم گرفتند که سرنوشت خود را تغییر دهند و به رشدو پیشرفت و به عزتمندی دست یابند .

وی اظهار کرد: مردم ایران که از ظلم و جور رژیم ستم شاهی به تنگ آمده بودند و تاب اسارت و بندگی را نداشتند با پیروی از امام راحل به پاخاستند و رژیم ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی را برچیدند.

امروز ۶۴ درصد خروجی دانشگاه را بانوان تشکیل می دهند

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: مردم ایران در رژیم شاه حق و حقیقت ،آزادگی ، خیر خواهی عمومی و عدالت را در زندگی خود مشاهده نمی کردند و خلا این عوامل باعث بروز انقلاب اسلامی شد.

جلودار زاده اظهار کرد: در رژیم ستم شاهی اقتصاد مملکت با بی عدالتی همراه بود و ثروت فقط در اختیار طاغوتیان قرار داشت.

وی با  اشاره به نقش سازنده زنان در شکل گیری انقلاب گفت: زنان ایران در پیروزی  انقلاب نقش مهمی را ایفا کردند و تعبیر امام راحل زنان ، رهبران انقلاب بودند و به فرموده ایشان ، زنان باید در مقدرات اساسی مملکت باید نقش داشته باشند .

وی با اشاره به این که نظام جمهوری اسلامی به زن ایرانی هویت بخشید گفت : امروز ۶۴درصد خروجی دانشگاه را بانوان تشکیل می دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت : با وجود ظرفیت بالای بانوان ، جامعه به نحو شایسته به بانوان که سربازان بی منت نقش آفرینی های مهم کشوند ، بها نداده است.

منابع مالی را صرف اشتغال و بهسازی کشور کنیم

وی تأکید کرد: امام راحل هیچ محدودیتی برای فعالیت مشروع بانوان ایجاد نکرد و زمینه را برای فعالیت بانوان مسلمان ایرانی مهیا کرد .

جلودارزاده با اشاره به لزوم توجه به مشکلات اقتصادی کشور گفت : باید ضعف ها را شناسایی کنیم ، جلوی فساد را بگیریم ،منابع مالی را صرف اشتغال و بهسازی کشور کنیم.

وی با تأکید بر این که دشمن در جنگ نرم خود بانوان را هدف قرار داده است اظهار کرد: امروز دشمن جنگ نرم را جایگزین جنگ سخت کرده و در این مقابله ، زنان را هدف اصلی خود قرار داده است.

وی تصریح کرد: زنان جامعه اسلامی لازم است تا با اعتماد به نفس مقابل دشمن ایستادگی کنند و با تربیت نسل سالم  در تحقق آرمان های انقلاب اسلامی گام بردارد.

در پایان این مراسم از بانوان نمونه شهرستان ورامین در حوزه های مختلف تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 4222461

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