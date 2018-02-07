به گزارش خبرنگار مهر، محمود قنبری عصر چهارشنبه در چهارمین نشست بانوان، خانواده و صیانت از حقوق شهروندی سممان به میزبانی سالن غدیر استانداری بابیان اینکه آگاه‌سازی مردم مهمترین راهکار توسعه فرهنگ رعایت حقوق شهروندی است، ابراز داشت: ظرفیت زنان از لحاظ شایستگی و کارآفرینی بسیار مطلوب است اما این فرصت ارزشمند به نحو شایسته برای افزایش نشاط اجتماعی در این دیار نهادینه نشده است.

وی تقویت مشارکت‌های اجتماعی را برای تحقق حقوق شهروندی ضروری دانست و افزود: هر چه مشارکت زنان در عرصه‌های اجتماعی بیشتر شود به مراتب آن جامعه سلامت تر خواهد بود و بی تردید تداوم آن به تحکیم بنیان خانواده کمک می‌کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان بابیان اینکه توانمندسازی زنان می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی ایفا کند، ابراز داشت: برپایی نمایشگاه‌های متعدد دستاوردهای زنان استان و آموزش‌های مناسب و اقدامات در مشاغل خانگی فعالیت‌های مهمی به شمار می‌رود که در دفتر امور زنان و خانواده استانداری صورت گرفته است.

قنبری در ادامه تصریح کرد: کارآفرین کردن بانوان روستایی می‌تواند علاوه بر رونق اقتصادی از مهاجرت بی‌رویه آن‌ها به شهرها نیز جلوگیری کند لذا توزیع عادلانه امکانات در مناطق کمتر توسعه‌یافته مصداق حقوق شهروندی است که رعایت آن بر همه دستگاه‌های اجرایی ضروری است.