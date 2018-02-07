فاز اول آبیاری تحت فشار ارمو-چمژاب افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز با حضور محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی طرح آبیاری تحت فشار در شهرستان دره شهر به بهره برداری رسید.

امروز طرح ها و برنامه های مختلفی در شهرستان دره شهر به مناسبت گرامی داشت دهه فجر اجرا شد، یکی از مهمترین این برنامه ها افتتاح طرح ۹۳۰ هکتاری آبیاری تحت فشار چمژاب ارمو و همچنین کلنگ زنی طرح ۹۰۰ هکتار ی آبیاری تحت فشار در روستای ارمو بود که مجموعا ۱۸۰۰ هکتار از اراضی دیم این شهرستان تحت پوشش شبکه های آبیاری نوین قرار می گیرند.

برای اجرای این دو طرح نزدیک به ۳۲۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی سرمایه گذاری شده که امروز با حضور محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و شادمهر کاظم زاده از نمایندگان مردم استان در مجلس فاز اول این طرح در سطح ۹۳۰ هکتار افتتاح و به بهره برداری رسید.

وزیر جهاد کشاورزی بعد از افتتاح این طرح، از طرح الگویی گل نرگس در شهرستان دره شهر بازدید کرد.

با توجه به این که این شهرستان اقلیم خاصی دارد یکی از مناطق مستعد پرورش گل نرگس استان و مناطق مهم تولید گل نرگس در استان ایلام است.