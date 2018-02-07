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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۵۳

معاون هماهنگ کننده سپاه قزوین:

رویکرد بسیج خدمت به مردم و افزایش اعتماد عمومی به نظام است

رویکرد بسیج خدمت به مردم و افزایش اعتماد عمومی به نظام است

قزوین- معاون هماهنگ کننده سپاه صاحب الامر استان قزوین گفت: رویکرد بسیج بدون هیچ جهت گیری سیاسی در راستای تحقق منویات رهبری، خدمت به مردم و افزایش اعتماد عمومی به نظام است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالفضل طاهرخانی روز چهارشنبه در نشست خبری اظهارداشت: دهه فجر فرصت بسیار خوبی است تا دستاوردهای انقلاب را برای مردم تشریح کنیم تا اعتماد آنها به نظام بیشتر شود.

وی اضافه کرد: اگر اقدامات انجام شده در عرصه های فرهنگی، سیاسی، دفاعی و نظامی، اقتصادی، اجتماعی و دینی برای مردم بویژه نسل جوان بخوبی بازگو شود می توانیم با تقویت امید در میان مردم رضایت آنها را جلب کرده و دسیسه های دشمن در ایجاد فاصله بین مردم و نظام را خنثی کنیم.

معاون هماهنگ کننده سپاه صاحب الامر استان قزوین یادآورشد: با توجه به اقتضای زمان ماموریتهایی به بسیج و سپاه محول می شود که همه آنها در مسیر خدمت به مردم و تقویت ارکان نظام است.

سرهنگ طاهرخانی یادآورشد: با توجه به ظرفیت بسیج و کارهای ارزشمندی که در سال های اخیر توسط این نهاد صورت گرفته از توانمندی بسیج در عرصه سازندگی و عمران و آبادانی بویژه مناطق محروم کمک گرفته شده است.

وی اضافه کرد: نگاه ما در بسیج هیچگاه سیاسی نبوده بلکه تقویت اصل نظام را در اولویت داریم و فارغ از آنکه چه کسی از جناح چپ یا راست در راس دولت قرار می گیرد تلاش کرده ایم کمک و همراه دولتها در عرصه های مختلف باشیم.

معاون هماهنگ کننده سپاه صاحب الامر استان بیان کرد: رویکرد بسیج سازندگی حضور در مناطق محروم و صعب العبور، روستاهای دورافتاده و مراکز کم برخوردار بوده تا با ارائه خدمات عمرانی و سازندگی نسبت به تغییر چهره این مناطق و جلب رضایت مردم اقدام شود.

بسیج سازندگی دغدغه اشتغال دارد

وی اضافه کرد: در راستای عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری بسیج نیز دغدغه اشتغال و تولید دارد و تلاش کرده است در این زمینه گامهایی بردارد و اجرای برخی از طرح های اشتغال در این عرصه تعریف شده است.

طاهرخانی اظهارداشت: اعزام گروههای جهادی از دیگر برنامه های بسیج سازندگی است تا بتوانیم موجب دلگرمی مردم روستاها برای سکونت در این مناطق و جلوگیری از مهاجرت شویم.

وی اضافه کرد:در زلزله کرمانشاه نیز توان خود را بکار بردیم تا بتوانیم تسکین آلام آسیب دیدگان باشیم و سهمی اندک در بازسازی مناطق ایفا کنیم که در این راستا دو روستا در گیلانغرب در کمترین زمان امدادرسانی شد.

طاهرخانی گفت:دردیدار بااستاندار قزوین گزارشی ازاقدامات بسیج ارائه شد که مورد توجه قرار گرفت وامیدواریم با تداوم همکاری دستگاههای اجرایی بتوانیم خدمات خود در مناطق روستایی را ادامه دهیم.

کد مطلب 4222471

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