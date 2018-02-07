رویکرد بسیج خدمت به مردم و افزایش اعتماد عمومی به نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالفضل طاهرخانی روز چهارشنبه در نشست خبری اظهارداشت: دهه فجر فرصت بسیار خوبی است تا دستاوردهای انقلاب را برای مردم تشریح کنیم تا اعتماد آنها به نظام بیشتر شود.

وی اضافه کرد: اگر اقدامات انجام شده در عرصه های فرهنگی، سیاسی، دفاعی و نظامی، اقتصادی، اجتماعی و دینی برای مردم بویژه نسل جوان بخوبی بازگو شود می توانیم با تقویت امید در میان مردم رضایت آنها را جلب کرده و دسیسه های دشمن در ایجاد فاصله بین مردم و نظام را خنثی کنیم.

معاون هماهنگ کننده سپاه صاحب الامر استان قزوین یادآورشد: با توجه به اقتضای زمان ماموریتهایی به بسیج و سپاه محول می شود که همه آنها در مسیر خدمت به مردم و تقویت ارکان نظام است.

سرهنگ طاهرخانی یادآورشد: با توجه به ظرفیت بسیج و کارهای ارزشمندی که در سال های اخیر توسط این نهاد صورت گرفته از توانمندی بسیج در عرصه سازندگی و عمران و آبادانی بویژه مناطق محروم کمک گرفته شده است.

وی اضافه کرد: نگاه ما در بسیج هیچگاه سیاسی نبوده بلکه تقویت اصل نظام را در اولویت داریم و فارغ از آنکه چه کسی از جناح چپ یا راست در راس دولت قرار می گیرد تلاش کرده ایم کمک و همراه دولتها در عرصه های مختلف باشیم.

معاون هماهنگ کننده سپاه صاحب الامر استان بیان کرد: رویکرد بسیج سازندگی حضور در مناطق محروم و صعب العبور، روستاهای دورافتاده و مراکز کم برخوردار بوده تا با ارائه خدمات عمرانی و سازندگی نسبت به تغییر چهره این مناطق و جلب رضایت مردم اقدام شود.

بسیج سازندگی دغدغه اشتغال دارد

وی اضافه کرد: در راستای عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری بسیج نیز دغدغه اشتغال و تولید دارد و تلاش کرده است در این زمینه گامهایی بردارد و اجرای برخی از طرح های اشتغال در این عرصه تعریف شده است.

طاهرخانی اظهارداشت: اعزام گروههای جهادی از دیگر برنامه های بسیج سازندگی است تا بتوانیم موجب دلگرمی مردم روستاها برای سکونت در این مناطق و جلوگیری از مهاجرت شویم.

وی اضافه کرد:در زلزله کرمانشاه نیز توان خود را بکار بردیم تا بتوانیم تسکین آلام آسیب دیدگان باشیم و سهمی اندک در بازسازی مناطق ایفا کنیم که در این راستا دو روستا در گیلانغرب در کمترین زمان امدادرسانی شد.

طاهرخانی گفت:دردیدار بااستاندار قزوین گزارشی ازاقدامات بسیج ارائه شد که مورد توجه قرار گرفت وامیدواریم با تداوم همکاری دستگاههای اجرایی بتوانیم خدمات خود در مناطق روستایی را ادامه دهیم.