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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۵۷

رئیس آب و فاضلاب روستایی دشتی:

مشکل آب ۲۳ روستای شهرستان دشتی مرتفع شد

مشکل آب ۲۳ روستای شهرستان دشتی مرتفع شد

دشتی- رئیس آب و فاضلاب روستایی شهرستان دشتی گفت: با افتتاح سه مجتمع آبرسانی مشکل آب ۲۳ روستای این شهرستان مرتفع شد.

محمد قائدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح آب‌رسانی به پنج روستای کلل، درازی، چاووشی، چارک و بابمنیر شهرستان دشتی بااعتباربالغ بر ۴۸ میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی افتتاح شد.

وی افزود: این طرح هزار و ۱۳۱ خانوار و سه هزار و ۵۵۳ نفر جمعیت را تحت پوشش قرار داده که از خط انتقال کوثر تأمین آب‌شده است.

قائدی ادامه داد: افتتاح احداث تأسیسات و مخازن بتنی مجتمع شهر بادوله با اعتبار ۳۳ میلیارد ریال از دیگر پروژه های مهم است که تعداد ۱۰ روستا با هزارو۶۹۷ خانوار و را تحت پوشش قرار می‌دهد.

وی همچنین افتتاح تأسیسات و مخزن دو هزارمترمکعبی زیارت به لاور ساحلی شهرستان دشتی با اعتبار ۳۲ میلیارد ریال از دیگر پروژهای افتتاحی عنوان کرد و گفت: با افتتاح این پروژه مشکل آب هزارو ۱۰۲ خانوار حل شد.

کد مطلب 4222475

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