فقط افغانستان کمتر از ایران مالیات بر سیگار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی عصر امروز در مراسم افتتاح طرح های بهداشتی اهواز اظهار کرد: به برکت پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد دستاوردهای زیادی در سطح کشور هستیم و همه مدیون ایستادگی مردم و پایمردی آنها بوده است؛ عشق و علاقه به ولایت یکی از سرمایه های جمهوری اسلامی و باعث اقتدار کشور ایران است.

وی با اشاره به ثبت وقایع خوب در حوزه سلامت در دوره دولت یازدهم افزود: در سال های بسیاری توجه داشتن به حوزه بهداشت و درمان به خاطر محدودیت ها، آن چنان خوب نبود ولی از دولت قبل به این طرف همه مردم در حوزه سلامت شاهد ثبت اتفاقات بسیار خوبی در سطح کشور و از جمله این استان هستند.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به در حال اجرا بودن پروژه های متعددی در حوزه بهداشت و درمان تصریح کرد: در همین منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اهواز در حوزه بهداشت ۱۶۲ پروژه تعریف شده که ۷۲ مورد شروع به کار کرده و امروز هم شاهد افتتاح بخشی از این پروژه ها هستیم.

رئیسی ابراز امیدواری کرد: خوشبختانه با انجام ۱۶۲ پروژه پیش بینی شده دارای میانگین پیشرفت بالای ۶۰ درصد، نیازهای منطقه در حوزه بهداشت بر اساس استانداردها تا حدود خیلی زیادی برطرف خواهد شد.

وی با تأکید بر اولویت داشتن مناطق کم برخوردار و به ویژه خوزستان در اجرای پروزه ها بیان کرد: از همین جا اعلام آمادگی می کنیم که برای پروژه های در دست اقدام با کمک استاندار (بخشی از اعتبارات بر عهده اعتبارات استانی، دانشگاه علوم پزشکی و بخش اعظمی بر عهده وزارت بهداشت و درمان است) قطعا همه سهم خود را برای پیشبرد و توسعه پروژه های پیشرو پرداخت می کنیم.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه مرکز بهداشت و درمان در کمتر منطقه ای بدون پزشک است، ادامه داد: سال ۹۲ بالغ بر ۴۶ درصد مراکز روستایی، پزشک داشتند که این رقم اکنون به بالای ۸۶ درصد افزایش یافته و توفیق بسیار بزرگی است.

رئیسی با اشاره به اینکه مرکز افتتاح شده روستای صفحه دو، نمونه ای از هزاران مرکز در کشور است، عنوان کرد: حدود ۶ هزار و ۲۰۰ پروژه در حوزه بهداشت کشور تعریف شده که چهار و ۲۰۰ پروژه تا نیمه اول سال آینده به بهره برداری می رسد و از بین همین تعداد نیز بیش از سه هزار و ۱۰۰ پروژه تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

وی اضافه کرد: مابقی پروژه ها نیز با پیشرفت ۶۰ درصد در حال کار هستند و انشاالله با تأمین اعتبارات سال آینده که باز تخصیص خواهد یافت انتظار داریم دو هزار پروژه باقی مانده تا نیمه اول سال ۹۹ به پایان برسند.

معاون وزیر بهداشت یادآور شد: این پروژه ها بر اساس استاندارد جمعیتی مشخص شده در حوزه بهداشت تعریف و حتی در روستاهای ۷۰۰ نفری هم خانه بهداشت داریم؛ این پیشرفت ها جزو افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران است.

رئیسی با تأکید بر اینکه اگر به حوزه پیشگیری و بهداشت قطعا هزینه سلامت خیلی کاهش پیدا می کند، از نمایندگان مجلس به خاطر همت والای آنها در بحث معضلات سلامت مردم تقدیر و تشکر کرد.

وی در ادامه خواستار شد: باز هم انتظار وجود دارد که این حمایت از سوی نمایندگان مجلس به ویژه در بحث مالیات تعیین شده ادامه پیدا کند چون در صورت عدم پیگیری قطعا مناطق محرومی مثل صفحه دو ضرر می کنند.

معاون وزیر بهداشت عنوان کرد: با چنین وضع مالیاتی با اعزام پزشک به این مناطق دو اتفاق رخ می دهد، یکی اینکه همه دانشگاه ها از پزشک خالی می شود و دیگر اینکه باز خدایی نکرده باید شاهد این باشیم که بخش دولتی ضعیف و در بخش خصوصی نیز هزینه هایی که باید از جیب مردم پرداخت شود، تحت تأثیر قرار بگیرد.

رئیس در واکنش به مشکلات زیست محیطی بیان شده از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: در مورد آلودگی هوا به هر حال در سطح همه کلانشهرها وجود دارد و واقعا حل مشکلات این بخش از دست یک وزارتخانه خارج است و همه باید دست به دست هم بدهند.

وی در ادامه تأکید کرد: وظیفه و مسئولیت ما در این زمینه احصاء مشکلات و هشدار و تذکر دادن است ولی دستگاه های ذیربط باید پای کار بیایند و مشکلات را برطرف کنند.

معاون وزیر بهداشت با انتقاد از مالیات کم وضع شده بر سیگار گفت: سیگار و مالیات بر آن اکنون بحث مطرح مجلس است و متأسفانه در کشور ما دخانیات هزینه سالانه ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بر سلامت به جای می گذارد؛ در عین حال در زمینه مالیات بر سیگار جزو پائین ترین کشورها هستیم و فقط افغانستان رتبه پایین تر از ایران را دارد.

رئیسی با اشاره به اینکه سایر کشورها مالیات خیلی بالاتری از ایران دارند، بیان کرد: پایین ترین مالیات بر سیگار در کشور ما تعیین می شود و این به معنای ترویج سیگار، توسعه بیماری و تولید بیشتر سیگار و همچنین تحمیل ۳۰ هزار میلیارد بار مالی به حوزه سلامت کشور است.

وی گلایه کرد: مالیات بر سیگار در کشور ترکیه ۸۴ درصد و در ایران زیر ۱۰ درصد است؛ اگر این مالیات در حد معقولی که طبق قانون هم بوده و از سال ۸۵ تاکنون باید سالی ۱۰ درصد افزایش پیدا می کرد، وضع شود و حداقل فقط ۳۰ درصد مالیات بر سیگار تعیین شود در حال حاضر باید رقمی حدود ۱۲ هزار میلیارد وصولی داشتیم که قابل هزینه در حوزه سلامت است.

معاون وزیر بهداشت گفت: با وجود اینکه همه می گوییم بهداشت خیلی مهم است بودجه سال قبل این وزارت در زمینه پزشک خانواده شهری دو هزار میلیارد بود که امسال آن را به یک هزار میلیارد کاهش دادند؛ حتی برای سال آینده باز هم همین یک هزار میلیارد تعیین شده که با این وضعیت نمی توان کاری انجام داد.