همه باید برای خدمت و انجام وظیفه گام برداریم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با محمد باقر قالیباف طی سخنانی با مقایسه اوضاع کنونی کشور با زمان رضاشاه گفت: در آن زمان مردم در گرسنگی و اضطراب بودند و کشور در دست متفقین بود، وضع بسیار بحرانی بود، بنده آن دوران را دیده ام.

وی افزود: بعد از او و در زمان محمد رضا شاه نیز کشور ما هیچ چیز از خود نداشت، اقتصاد، کشاورزی و سیاست کشور در دست خود این ملت نبود، اما خداوند بر ما منت گذاشت و انقلاب پیروز شد و پس از آن شهدای فراوانی تقدیم کردیم، لکن خداوند در جنگ تحمیلی و در موقعی که دنیا برابر کشور ایران ایستاده ما را یاری کرد و مردم ایستادند و کشور حفظ شد.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین با بیان این که خدا می خواست، که این انقلاب بماند و استمرار یابد، تاکید کرد: رژیم طاغوت جنایات فراوانی مرتکب شد، لکن مردم همه و همه از مذاهب، عقاید و اقشار مختلف ایستادند و مقاومت کردند، تا انقلاب پیروز شود.

وی گفت: امروز هرکس در هر کسوتی که باشد، باید برای خدمت در این نظام و برای انجام وظیفه گام بردارد.

امام جمعه ورامین در خصوص ضعف های مدیریتی موجود در کشور نیز گفت: حتی در ضعف های مدیریتی نیز زمانی که مقایسه می کنیم، می بینیم، در زمان طاغوت نیز ضعف های بیشتری وجود داشت.

سید حسین نقوی حسینی، نماینده مردم شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار که در بیت امام جمعه ورامین انجام شد، حضور داشت.