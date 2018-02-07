صادرات شیر به یک میلیون تن می رسد/احداث پالایشگاه شیر

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رکنی بعد از ظهر چهارشنبه در آیین بهره برداری از طرح های دام و طیور آذربایجان غربی با بیان اینکه در ۱۰ ماهه سالجاری ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تن تولید شیر در سالجاری داشته ایم افزود: تا پایان سال میزان صادارت این بخش به یک میلیون تن می رسد.

وی با بیان اینکه افزایش میزان مصرف لبنیات در سبد غذایی مردم در دستور کار این وزارت خانه قرار دارد اظهارداشت: در ۱۰ ماهه گذشته امسال برای اولین بار در کشور صادرات ۸۰۰ هزارتن شیر از طریق گمرکات کشور به ثبت رسیده که این وضعیت تا پایان سال تداوم خواهد داشت.

رکنی از احداث پالایشگاه شیر در کشور خبر داد و اضافه کرد: با احداث این پالایشگاه توسط بخش خصوصی و تنوع در میزان تولیدات محصولات لبنی شاهد صادرات و ارزآوری خوبی در کشور خواهیم بود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بهره برداری بیش از سه هزار و ۵۰۰ طرح با اعتباری بالغ بر پنج هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در بخش کشاورز همزمان با دهه فجر گفت: از این تعداد ۳۲۰ طرح مربوط به بخش دام طیور است که در استانهای مختلف کشور در حال بهره برداری است.

رکنی با بیان اینکه آذربایجان غربی در بخش دام و طیور جزو استانهای شاخص کشوری به شمار می رود ادامه داد: در بخش زنجیره تولید، عسل و دام اقدامات بسیار خوبی در سطح استان انجام گرفته است.

وی با اشاره به اینکه ایران هم اکنون هفتمین کشور دنیا به لحاظ کمیت تولید در بخش صنعت طیور به شمار می رود اظهارداشت: امسال دو میلیون و ۲۵۰ هزارتن تولید داشته ایم که قابل توجه است.

رکنی سرانه مصرف کشور در بخش طیور را ۲۸ کیلوگرم اعلام و تاکید کرد: در طی دو الی سه سال اخیر ۵۰۰ هزارتن صادرات در بخش طیور داشته ایم که بیانگر توسعه این بخش است.

وی از رشد ۳۰ درصدی تولیدات در بخش آبزیان در کشور هم خبر داد و گفت: مجموعه این اقدامات موجب ارتقای امنیت غذایی در کشور شده و در سالهای آتی با توجه به زنجیره تولید شاهد بهبود بیش از پیش خواهیم بود.