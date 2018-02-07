شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن مصداق عمل صالح است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آستان قدس رضوی، حجت الاسلام محسن قرائتی در سلسله سخنرانی‌های فرهنگی تبلیغی رواق امام خمینی(ره) در جمع زائران حرم مطهر رضوی به بیان موضوع ویژگی‌های حکومت صالحان در قرآن پرداخت و اظهار کرد: راهپیمایی ۲۲بهمن مصداق عمل صالح است چرا که از نظر قرآن عمل صالح به کارهایی گفته می‌شود که موجب ناامیدی و عصبانیت دشمنان دین شود.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با بیان اینکه حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن موجب غضب دشمن می‌شود، گفت: اتفاقاتی که رخ می‌دهد یک اتفاق عادی و معمولی نیست، بلکه یک قدرت قوی پشتوانه این اتفاق است.

وی با اشاره به اینکه انسان‌هایی که با غیر خدا معامله کرده‌اند، هم دنیا و هم آخرت را از دست داده‌اند، تصریح کرد: اگر انسان به آنچه در دست خداست تکیه کند، هیچ گاه ناامید نمی‌شود چرا که ایمان به قدرت الهی آرامش را در زندگی به وجود می آورد.

قرائتی بیان کرد: امروز هر کاری که اسرائیل و آمریکا را عصبانی کند، مصداق اعمال حسنه و نیک است.

وی در ادامه به درجات ایمان و عمل صالح اشاره کرد و گفت: دینداری همانند پزشکی است، لذا انسان باید در همه ابعاد به طور دقیق عمل کند، چرا که اگر در یک بُعد رشد کند ولی در بّعد دیگر کاری انجام ندهد اعمالش مقبول نخواهد بود.