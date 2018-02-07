پرداخت ۲۴میلیاردتومان تسهیلات به طرح های اشتغال خانگی خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان بعدازظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و اقتصاد خراسان رضوی اظهار کرد: رقم تسهیلات مصوب مربوط به مشاغل خانگی استان ۵۴۰ میلیارد ریال است اما میزان تسهیلات پرداختی تا کنون ۲۴۰ میلیارد ریال بوده است.

وی افزود: با این وجود هنوز اختصاص این تسهیلات به ۵۰ درصد نرسیده است و اگر اشکال در آمار است باید سریعتر اصلاح شود و اگر مشکل در عملکردهاست باید میزان تسهیلات پرداختی به میزان مناسبی برسد.

نماینده ارشد دولت در خراسان رضوی در خصوص عدم مشارکت برخی بانک ها در اختصاص تسهیلات نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی تاکید کرد : سهمیه تعیین شده برای استان ابلاغی است و همه بانک ها موظف به عمل به آن هستند و سه بانکی که توجه به این امر نداشته اند باید نسبت به پیگیری موضوع و رفع موانع اقدام کنند.

استاندار خراسان رضوی در ادامه با اشاره به سرمایه گذاری خارجی در استان گفت: از ابتدای سال ۲۵ طرح سرمایه گذاری در استان با ۵۸۰ میلیون دلار در استان مصوب شده است .

رشیدیان با اشاره به لزوم استفاده واحدهای تولیدی از دانش آموختگان دانشگاه ها گفت: اعلام و تاکید کرده ایم واحدهایی که در طرح کارورزی همکاری و مشارکت نکنند در بحث مالیات انتظار همراهی نداشته باشند .

وی با اشاره به ایجاد اشتغال توسط نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی گفت:کمیته امداد در نیمه اول امسال پنج هزار و ۶۰۰ اشتغال ایجاد کرده و بهزیستی نیز باید عملکرد خود را در این حوزه را افزایش دهد.