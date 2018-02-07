  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۴۸

استاندار خراسان رضوی خبر داد؛

پرداخت ۲۴میلیاردتومان تسهیلات به طرح های اشتغال خانگی خراسان رضوی

پرداخت ۲۴میلیاردتومان تسهیلات به طرح های اشتغال خانگی خراسان رضوی

مشهد- استاندار خراسان رضوی  از پرداخت ۲۴ میلیارد تومان تسهیلات به طرح های اشتغال خانگی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان بعدازظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و اقتصاد خراسان رضوی اظهار کرد: رقم تسهیلات مصوب مربوط به مشاغل خانگی استان ۵۴۰ میلیارد ریال است اما میزان تسهیلات پرداختی تا کنون  ۲۴۰ میلیارد ریال بوده است.

وی افزود: با این وجود هنوز اختصاص این تسهیلات به  ۵۰ درصد نرسیده است  و اگر اشکال در آمار است باید سریعتر اصلاح شود و اگر مشکل در عملکردهاست باید میزان تسهیلات پرداختی به میزان مناسبی برسد.

نماینده ارشد دولت در خراسان رضوی در خصوص عدم مشارکت برخی بانک ها در اختصاص تسهیلات نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی تاکید کرد : سهمیه تعیین شده برای استان ابلاغی است و همه بانک ها موظف به عمل به آن هستند و سه بانکی که توجه به این امر نداشته اند باید نسبت به پیگیری موضوع و رفع موانع اقدام کنند.

استاندار خراسان رضوی در ادامه با اشاره به سرمایه گذاری خارجی در استان گفت: از ابتدای سال ۲۵ طرح سرمایه گذاری در استان با ۵۸۰ میلیون دلار در استان مصوب شده است .

رشیدیان با اشاره به لزوم استفاده واحدهای تولیدی از دانش آموختگان دانشگاه ها گفت: اعلام و تاکید کرده ایم واحدهایی که در طرح کارورزی همکاری و مشارکت نکنند در بحث مالیات انتظار همراهی نداشته باشند .

وی با اشاره به ایجاد اشتغال توسط نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی گفت:کمیته امداد در نیمه اول امسال پنج هزار و ۶۰۰ اشتغال ایجاد کرده و بهزیستی نیز باید عملکرد خود را در این حوزه را افزایش دهد.

کد مطلب 4222532

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها