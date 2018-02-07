به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جامعه المصطفی العالمیه، حجت الاسلام ملک افضلی رئیس موسسه الحکمه در آغاز این همایش با خیر مقدم به مهمانی از کشورهای چک، اندونزی، هند، انگلستان، هلند و ایتالیا در سخنانی بیان داشت: در دهه‌های گذشته شاهد رشد اسلام هراسی در میان پیروان سایر ادیان به ویژه در اروپا بودیم.

وی به برخی علت های اسلام هراسی اشاره کرد و گفت: پیشینه روابط برخی مسلمانان و مسیحیان؛ گرایش بسیاری از جوانان به اسلام در غرب؛ ترس از گسترش اسلام سیاسی؛ اقدام خشونت آمیز گروه‌های تکفیری مثل داعش و طالبان تبلیغات رسانه‌ای صهیونیستی علیه اسلام و فعالیت احزاب و شخصیت‌ها سیاسی بیگانه ستیز از علت‌های ایجاد اسلام هراسی است.

رئیس موسسه الحکمه افزود: متأسفانه مسلمانان خشونت طلب و تندرو و اسلام هراسان، پیام اسلام را دریافت نکرده‌اند.

وی بیان کرد: امیدوارم همایش به اهداف علمی خود برسد و اساتید و دانشجویان کمال استفاده را از مقالات داشته باشند.

همزیستی و گفتمان راه حل مبارزه با اسلام هراسی است

استاد هادوی تهرانی طی سخنانی به صحبت درباره مسئله اسلام هراسی و انواع افراط گرایی پرداخت.

استاد مهدی هادوی تهرانی نیز در این همایش در خصوص مسئله اسلام در اروپا، پیدا کردن راه حلی برای اسلام هراسی را مهمترین اصل نامیده و گفت: عده‌ای در غرب تصور می‌کنند نسل کشی، همان اتفاقی که در میانمار در حال وقوع است و مهاجرت اجباری مسلمانان و اخراج آن‌ها از کشور راه حل اسلام هراسی است، حال آنکه راه حل صلح طلبانه درست «همزیستی» دوجانبه می باشد.

استاد درس خارج فقه حوزه در سخنرانی خود که به زبان انگلیسی انجام گرفت، افزود: همزیستی و همچنین گفتمان متقابل قابل انجام است. برای درک متقابل باید تصویر درستی از همدیگر داشته باشیم.

وی در ادامه با اشاره به مبحث افراط گرایی، معضل افراط گرایی را چیزی فرای معضل افراط گرایی اسلامی و حتی دینی دانسته و افزود: ما افراط گرایی های یهودی و مسیحی نیز داریم. افراط گرایی یهودی همان صهیونیسم می باشد که ایدئولوژی ان در دنیا توسط یهودیان زیادی مورد انتقاد قرار گرفته است. افراط گرایی غیردینی نیز داریم که همان سکولاریسم می باشد. افراط گرایی بودایی در میانمار و افراط گرایی هندویسم در هندوستان نیز وجود دارند.

آیت الله هادوی تهرانی در ادامه در سخنان شان، راه حل معضل اسلام گرایی را «تدبر» دانسته و گفت: «تدبر» در اسلام یک شیوه سیستماتیک کامل ارائه می‌دهد که تنها معنای آن اندیشیدن نیست بلکه سیستمی برای مقایسه عادلانه ادیان با همدیگر و در نتیجه رسیدن به درک متقابل می‌باشد.

وی در ادامه سخنانش به شباهت‌های میان روش شناسی مذهب شیعه و کلیسای کاتولیک اشاره کرده و گفت: مسلمانان شیعه نیز مانند کاتولیک‌ها به وجود همزمان عقلانیت و اهمیت سنت و کتب مقدس الهی باور دارند. به علاوه همانطور که وهابیون و سلفی ها شیعیان را تکفیر می کنند، کلیسای ارتدوکس نیز کاتولیک ها را مسیحی واقعی نمی‌داند.