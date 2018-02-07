اتخاذ تدابیر لازم برای برپایی راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن در آبادان

عزیزاله شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن دعوت از مردم برای شرکت پرشور و حماسی در راهپیمایی ۲۲ بهمن که روز یکشنبه هفته آینده در سراسر کشور برگزار می شود، گفت: به رغم مردمی بودن راهپیمایی های اینچنینی اما دولت و نظام کار حضور مردم را تسهیل می کنند.

وی افزود: همچون سالهای گذشته مردم آبادان با حضور پرشور و حماسی خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن پوزه دشمنان نظام و انقلاب را به خاک می مالند.

وی اظهار کرد: مردم انقلابی آبادان با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن بار دیگر با آرمانهای انقلاب، نظام جمهوری اسلامی و شهدا تجدید پیمان می بندند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام ستادهای بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی، در آبادان مردم از ساعت ۹:۳۰ از ابتدای خیابان یک احمد آباد، جنب کتابخانه ثامن الائمه به سمت مصلی ثامن الائمه حرکت می کنند. خرمشهریها نیز از ساعت ۱۰ صبح مسیر میدان شهید مطهری تا مسجد جامع را طی می کنند.

اهالی اروندکنار نیز از ساعت ۹:۳۰ از نهر ابوطرف یا مصلی نماز جمعه به سمت میدان امام خمینی، نهر قصر راهپیمایی می کنند.

مسیر راهپیمایی در چوئبده نیز ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه از مصلی نماز جمعه تا دبیرستان پسرانه امام خمینی و در مینوشهر نیز ساعت ۱۰ صبح از میدان بسیج به سمت میدان مقاومت اعلام شده است.