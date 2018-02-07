جشنواره غذا در خارگ و آبدان برپا شد/ برگزاری محفل قرآنی بردخون

محمود رضایی بخشدار ویژه خارگ در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه صنایع دستی و غذاهای بومی و محلی جزیره خارگ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته توسط ستاد دهه فجر با حضور مقامات محلی جزیره خارگ این نمایشگاه افتتاح شد.

وی افزود: حساسیت ویژه در بحث برگزاری این نمایشگاه در بخش ویژه خارگ داشتیم که دستور ویژه بر مبنا قرار دادن اقتصاد مقاومتی و خود محور بودن آثار برای مسئولین این نمایشگاه صادر کردیم و خوشبختانه امروز شاهد تولید محصولات بومی و خاص جزیره خارگ در این نمایشگاه هستیم.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: برپایی این نوع نمایشگاه نقش موثری در افزایش مهارت های فنی دانش آموزان دارد، قشر نوجوان و جوان جزیره خارگ باید به سمت تولید بروند، سوق دادن ذهن این قشر بر تولید محور بودن می تواند یک شاخص مهم برای انتشار افکار در سنین پایین باشد.

رضایی تاکید کرد: بازدیدکنندگان در بازدید از این نمایشگاه می‌توانند با آیین‌ها، سنت‌ها و فرهنگ غنی بومیان شریف جزیره خارگ آشنا شوند.

جشنواره غذاهای بومی محلی در آبدان

به مناسبت دهه مبارک فجر سومین جشنواره غذاهای محلی به همت نونهالان پیش دبستانی موسسه قرآنی بشری وستاد دهه فجر در پارک سلامت آبدان برگزارشد.

حمزه اعتماد فرماندار شهرستان دیر در حاشیه بازدید از جشنواره غذاهای محلی توسط نونهالان مهد قرآنی آبدان از دانش آموزان خواست تا برای آشنایی بیشتر با دهه مبارک فجر به مطالعه در این زمینه بپردازند تا بتوانند با شناخت بیشتر از انقلاب و دستاوردهای آن از این رهاورد ملی و انقلابی پاسداری کنند.

معاون سیاسی امنیتی فرماندار شهرستان دیر نیز ضمن تبریک دهه فجر افزود: ملت بزرگ ایران اسلامی و انقلابی با توکل بر خداوند متعال و رهبری حضرت امام خمینی(ره) و همبستگی خود توانستند ریشه ظلم و ستم را در این کشور نابود کنند.

مسعود تنگستانی یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشت و از همه نونهالان و دانش‌آموزان خواست تا بیشتر با این انقلاب آشنا شوند.

محفل انس با قرآن در بردخون

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیر اظهار داشت: تبلیغات اسلامی توجه و رویکرد خود را بر امور قرآنی و گسترش فرهنگ قرآن در جامعه دارد.

حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی افزود: مدارس نقش ویژه ای در ترویج فرهنگ قرآنی داردند که امبدواریم همه مدارس همراهی و مشارکت کنند.

در این مراسم که با حضور گروه تواشیح شمس المهدی(عج) از مجموعه جهادی قرآن والفجر مشهد مقدس و دانش آموزان عضو دارالقرآن الزهراء بردخون برگزار شد قاری نوجوان و ممتاز کشور محمدباقر محسنی نفر اول مسابقات ملی و بین المللی سروش به قرائت آیاتی از کلام الله مجید پرداخت.

در ادامه قاری نوجوان ممتاز کشور محمدرضا دربان ملک و حافظ کل قرآن و نابغه قرآنی جهان اسلام امیرحسین افضلی آیات کلام الله را پس از خواندن یک آیه و با معنی فارسی آن قرائت کردند.

سپس قاری برجسته کشور و نفر اول مسابقات ارتش جمهوری اسلامی ایران احسان سوختانلو با قرائت آیاتی از سوره مبارکه شمس فضای نورانی و معنوی را بر این محفل حاکم کرد.

حسین کشاورز مدیر دبیرستان شهید بردستانی بردخون از تلاش ها و حمایت های متولیان امور قرآنی تقدیر کردند. در پایان از قاریان تقدیر شد و نماز جماعت با حضور دانش آموزان اقامه کردند.