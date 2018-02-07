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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۲۴

وزارت خارجه سوریه:

هدف حملات اسرائیل بالا بردن روحیه شکست خورده تروریستهاست

هدف حملات اسرائیل بالا بردن روحیه شکست خورده تروریستهاست

وزارت خارجه سوریه با ارسال دو نامه به دبیر کل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت به حملات جدید رژیم صهیونیستی به سوریه واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت خارجه سوریه با ارسال دو نامه به دبیر کل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت در واکنش به حملات جدید رژیم صهیونیستی به یکی از مناطق حومه دمشق، اعلام کرد: تجاوزات اسرائیل در راستای ادامه اقدامات خصمانه خطرناک آن و در راستای حمایت از گروههای تروریستی مسلح است. هدف این حملات طولانی کردن بحران سوریه و بالا بردن روحیه شکست خورده و از هم پاشیده گروههای تروریستی به دنبال دستاوردهای ارتش سوریه و متحدانش است.

وزارت خارجه سوریه بیان کرد: اقدامات رژیم تروریستی اسرائیل و هماهنگی مداوم آن با گروههای تروریستی جای هیچ شکی نمی گذارد که اسرائیل رژیم غیر مشروع بین المللی و تهدید کننده صلح و ثبات بین المللی است و خطر آن از داعش و جبهه النصره کمتر نیست.

در نامه های وزارت خارجه سوریه مجددا به رژیم صهیونیستی درباره تبعات تجاوزات خطرناکش هشدار داده شده  و از شورای امنیت خواسته شده که این تجاوزات را محکوم کند و اقدامات فوری به منظور مقابله با آن و بازجویی اسرائیل به طوری که نتواند از مجازات بگریزد، به عمل آورد.

کد مطلب 4222555

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