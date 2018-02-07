هدف حملات اسرائیل بالا بردن روحیه شکست خورده تروریستهاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت خارجه سوریه با ارسال دو نامه به دبیر کل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت در واکنش به حملات جدید رژیم صهیونیستی به یکی از مناطق حومه دمشق، اعلام کرد: تجاوزات اسرائیل در راستای ادامه اقدامات خصمانه خطرناک آن و در راستای حمایت از گروههای تروریستی مسلح است. هدف این حملات طولانی کردن بحران سوریه و بالا بردن روحیه شکست خورده و از هم پاشیده گروههای تروریستی به دنبال دستاوردهای ارتش سوریه و متحدانش است.

وزارت خارجه سوریه بیان کرد: اقدامات رژیم تروریستی اسرائیل و هماهنگی مداوم آن با گروههای تروریستی جای هیچ شکی نمی گذارد که اسرائیل رژیم غیر مشروع بین المللی و تهدید کننده صلح و ثبات بین المللی است و خطر آن از داعش و جبهه النصره کمتر نیست.

در نامه های وزارت خارجه سوریه مجددا به رژیم صهیونیستی درباره تبعات تجاوزات خطرناکش هشدار داده شده و از شورای امنیت خواسته شده که این تجاوزات را محکوم کند و اقدامات فوری به منظور مقابله با آن و بازجویی اسرائیل به طوری که نتواند از مجازات بگریزد، به عمل آورد.